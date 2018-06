Oltra muestra su "estupefacción e indignación" por la sentencia de La Manada

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha calificado hoy de "incomprensible" la sentencia que deja en libertad bajo fianza a los miembros de La Manada, y ha afirmado tener "la misma estupefacción e indignación" que la ciudadanía.

Oltra ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que existe una "falta preocupante" de formación en perspectiva de género y una disociación entre lo que la sociedad está reclamando y las decisiones judiciales.

Ha indicado que ve muy positivo que la Fiscalía recurra la sentencia, y ha destacado que el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, marcó un antes y un después en las políticas de igualdad y el empoderamiento de las mujeres, y que se tiene que entender que habrá consecuencias judiciales para los que no entiendan "que no es no".