La familia de la joven muerta en Granada, convencida de que fue asesinada

La familia de la joven de 21 años que el pasado jueves murió de un disparo en el campo de tiro de Las Gabias (Granada), donde también falleció de otro disparo su exnovio, un joven de 24 años, está convencida de que ella fue "asesinada con premeditación y alevosía", y que su muerte no fue accidental.

A falta de que la Guardia Civil concluya la investigación de lo ocurrido y de que determine de forma oficial si se trata de un caso de violencia machista o de un accidente con posterior suicidio del chico, María del Mar Chambó, madre de la joven, ha declarado a Efe que quiere que se conozca "la verdad" y que, aquel día, él "la engañó con la intención de matarla".

"La engañó para llevársela allí y matarla, sabiendo que había cortado (la relación) con él", ha explicado la progenitora, que ha mostrado su "convencimiento personal y profundo" de que su hija fue "asesinada con premeditación y alevosía".

Chambó ha hecho referencia a los mensajes y audios de WhatsApp que le han trasladado tras lo ocurrido varios amigos de su hija y que ponen de manifiesto, a su juicio, que estaría sufriendo maltrato psicológico por parte del chico, al que atribuye problemas de esa índole.

"Mi hija lo había dejado porque ese niño la estaba machacando, tenía muchos problemas psicológicos y ella ya no podía más", ha continuado la madre, quien cree que su hija no le contó nada a sus padres para no preocuparlos y porque no quería enfadarlos.

El día de los hechos, su hija, que estudiaba tercero de Filología Hispánica, dejó los apuntes encima de la mesa y le dijo a su madre que iba "a dar una vuelta para despejarse".

"Si hubiera sabido que iba a ir con él no la hubiera dejado salir", ha dicho Chambó, que sostiene que fue persuadida por él y que se fue pensando que iba a ayudarlo con sus problemas, porque "le daba cargo de conciencia" haber dejado la relación sentimental de cerca de dos años.

"Aunque no pueda decir nada oficialmente, quiero que se sepa que han asesinado a mi hija, se la llevó engañada y la mató a traición", ha insistido, al tiempo que ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía secunde la concentración convocada para condenar lo ocurrido, mañana a las 19.00 horas en la plaza del Carmen, y la otra manifestación prevista para el miércoles por la tarde.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Santa Fe (Granada), que investiga la muerte de los dos jóvenes, está a la espera de recibir el atestado de la Guardia Civil sobre los hechos, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Las diligencias continuarán de momento en este juzgado, que solo se inhibirá al de Violencia sobre la Mujer de Granada en el caso de que se determine que se trata de un asunto de violencia de género.

Además del resultado de las autopsias practicadas en su momento, los investigadores tienen en cuenta a la hora de elaborar una conclusión definitiva circunstancias como que los dos disparos mortales se produjeron en un intervalo de tiempo muy cercano y que no hubo llamada de auxilio ni gritos tras producirse el primero de ellos, según indicaron a Efe el viernes pasado fuentes próximas a la investigación.