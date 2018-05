La central nuclear Vandellòs 2 estará parada hasta mediados de julio

NUCLEAR VANDELLÒS 2

Tarragona, 11 may (EFE).- La central Vandellòs 2 estará inactiva hasta mediados de julio al enlazar la parada no programada del 2 de marzo por pérdidas de agua -que investiga la Fiscalía- con la de recarga de combustible, que comienza el próximo sábado, día 12.,La parada programada suele durar entre 39 y 51 días, pero esta vez se alargará hasta mediados de julio, según prevé la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), que gestiona la central.,Así, Vandellòs 2 acumulará más de cuatro meses de in