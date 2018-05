El presidente de Iberdrola: "Lo que se ha probado con esta crisis en Cataluña es que España es una democracia clara"

José Ignacio Sánchez Galán ha defendido en una entrevista para 'Bloomberg TV' la labor del Poder Judicial en la crisis catalana, en la que ha destacado que simplemente están haciendo cumplir las leyes. "Son independientes, no intervienen los políticos, están tomando control de la situación y están diciendo que si no van a respetar la ley, van a tener que sentarse ante ellos para dar explicaciones", ha apuntado. Por otra parte, Sánchez Galán también ha señalado que las personas que han huido de país es "porque no quieren sentarse ante los jueces".

En otros términos, el presidente de Iberdrola también fue entrevistado el pasado mes de febrero en ‘Herrera en COPE’, donde señaló que la mercantil ha conseguido un resultado de 2.804 millones, “casi un 4% más que el año pasado”, lo que les va a permitir dar un dividendo de 33,3 euros. A precio de hoy de la acción tal cantidad está “a un 5,5 de rentabilidad por dividendo”, lo cual, para los 600.000 accionistas españoles del grupo, es “una buena noticia”, señaló Galán.

No obstante, el presidente de Iberdrola ha explicado que el ejercicio pasado fue “complicado” porque tuvieron “menor producción hidroeléctrica en España” como consecuencia de la sequía, a parte de las “miles de tasas e impuestos que tenemos”. Pese a ello, el resultado fue compensado por el resto de países donde opera la eléctrica, como Estados Unidos, Brasil o México.

Preguntado por los productos en los que la multinacional va a invertir durante el ejercicio 2018 y siguientes, hasta 2022, el presidente de Iberdrola señaló que van a destinar “32.000 millones de euros” a energías limpias y nuevas redes porque el “mundo necesita una mayor electrificación” como consecuencia de los compromisos mundiales que se han alcanzado para producir menos emisiones de gases contaminantes. “Estos son los grandes ejes, el primer destino va a ser Estados Unidos porque las redes americanas están peor que las europeas”, adelantó Galán.

Después de que en la reunión anual del Foro Económico Mundial celebrado en Davos durante el mes de enero el presidente de Iberdrola llamara a los políticos a hacer una política energética "de verdad" y no "política con la energía", Galán subrayó que su relación con el Gobierno de Mariano Rajoy marcha “fantásticamente bien”. Señaló, no obstante, que las discusiones se deben a que el sector eléctrico “es un sector de inversiones a largo plazo” y que en España el planteamiento es cortoplacista.

A este respecto, aprovechó para felicitar al que aún era ministro Luis de Guindos por su nombramiento como vicepresidente del Banco Central Europeo. Según dijo, él tuvo mucho que ver con que la imagen exterior de España hubiera “mejorado muchísimo”. Ven que “España es un país de oportunidades, que crecemos, que creamos empleo. Hay que seguir por este camino”, afirmó Galán.