La incertidumbre marca de nuevo a los mercados europeos tanto de acciones como de deuda pública

La subida de la Bolsa de Nueva York no se traslada hoy a los mercados financieros del Viejo Continente. El índice Dow Jones de valores industriales cerró ayer por encima de los 25.000 puntos por primera vez desde mediados de marzo. La celebración por la tregua comercial entre China y Estados Unidos no ha ayudado a las Bolsas periféricas europeas. No así a las plazas de Londres y París, que rozan sus máximos históricos. Se benefician por la debilidad de la Libra esterlina y el euro frente al dólar.

El índice Ibex 35 ha abierto con una pequeña mejora. Sube un 0,2 por ciento hasta 10.090 puntos. Los bolsistas se toman un respiro. Pero sigue inquietando el nuevo gobierno italiano. Los inversores han puesto en cuarentena a los mercados periféricos, tanto de acciones, como de deuda pública. La Bolsa de Milán busca hoy un punto de equilibrio después de las últimas sesiones bajistas. Ha perdido más de un 4 por ciento en una semana. La prima de riesgo de Italia se mantiene en 180 puntos. La de España baja ligeramente. Ayer llegó a tocar los cien puntos, por primera vez desde comienzos de año.

No es buena referencia para el Tesoro español, que vuelve hoy a los mercados en busca de financiación. Coloca letras a 3 y 9 meses. Ambas ofrecen rentabilidad negativa. Quiere captar 2.500 millones de euros.

En el mercado de materias primas, el petróleo supera de nuevo los 79 dólares, después de que Estados Unidos haya aumentado la presión sobre Irán.

El dólar ha perdido parte de su fuerza, roza de nuevo el cambio de 1,18 frente al euro. El rendimiento de los bonos estadounidenses a diez años baja ligeramente hasta el 3,05 por ciento.