S&P descarta que el nuevo Gobierno vaya a afectar a la nota de España

ESPAÑA DEUDA

Madrid, 4 jun (EFE).- La agencia de calificación Standard and Poor's (S&P) ha asegurado hoy que la formación de un nuevo Gobierno en España no va a tener un efecto inmediato sobre la nota asignada a España, que en marzo subió un escalón hasta notable bajo (A-).,En un boletín publicado hoy, la agencia de medición de riesgo ve positivo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya comprometido a mantener los presupuestos del PP para 2018, por lo que no prevé que se vaya a desviar del proc