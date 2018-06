Paul McCartney anuncia nuevo disco y publica como anticipo dos canciones

Sir James Paul McCartney ha celebrado su 76 cumpleaños por todo lo alto. Y lo ha hecho de la mejor manera posible, y como mejor lo sabe hacer: a través de la música. El mítico músico de Liverpool ha anunciado en las últimas horas que publicará disco nuevo, y que llevará por título 'Egypt Station', que verá la luz el próximo 7 de septiembre. Para que la espera no nos deje con los dientes muy largos, McCartney ha brindado un anticipo de ese nuevo material con dos canciones: 'Come On To Me' y 'I Don't Know'. Para más sorpresa, el británico ha ofrecido una actuación sin previo aviso en el Liverpool Philharmonic Pub, durante la cual 'Come On To Me' hizo su debut en vivo junto con un buen puñado de clásicos.

Se trata de material inédito desde su anterior publicación de estudio, 'New', que salió al mercado en el año 2013, y que recibió fantásticas críticas musicales. Un sonido que se adapta a los nuevos tiempos, pero que detrás tiene al McCartney de siempre, ese compositor que se comió el mundo con The Beatles, que extendió su talento con Wings y que, después de más de 60 años de carrera musical, sigue al pie del cañón. Así son sus dos nuevas canciones.

En cuanto a 'Come On To Me', nos encontramos con un tema muy vivo, que en su inicio puedes casi sentir los primeros acordes de 'My Generation', de The Who. Una canción fresca, con una batería potente y con mucha presencia, además de ser un corte pegadizo. No soprende, pero tampoco experimenta. No hay dudas, es Paul McCartney. En los últimos discos del de Liverpool se atisban ciertas reminiscencias de The Beatles, y en esta nueva canción, con piano, trompetas y coros, parece sonar a ratos la canción beatle 'Lady Madonna'.

Si hablamos del segundo adelanto, 'I Don't Know', este es un baladón marca de la casa, como nos tiene acostumbrados el bueno de McCartney durante toda su carrera. Sobria, elegante, y sin demasiados arreglos y pomposidades. En esta podemos ver continuidad con el disco 'New', o su etapa con Wings junto a su mujer -ya fallecida- Linda McCartney.

A falta de disco, buenos y muy aceptables son estos dos anticipos del nuevo álbum del exbeatle que, con unos 76 años que está llevando con gran dignidad sobre los escenarios, no parece tener techo.