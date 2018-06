La oposición en la SGAE quiere un "Sánchez" en la entidad y echar a Sastrón

La oposición en la junta directiva al presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, 19 de sus 38 miembros, pidieron ayer en asamblea general su dimisión y aunque necesitan 20 votos para sacarla adelante esperan hacer un "Sánchez", en alusión a la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Los socios de la SGAE reunidos ayer durante toda la tarde en asamblea general rechazaron la gestión, las cuentas y la propuesta de estatutos de la entidad que dispondrá ahora hasta el 15 de julio para redactar unos nuevos estatutos, votarlos y remitírselos al Ministerio de Cultura.

La miembro de la junta directiva Julia Altares ha explicado hoy a EFE que la oposición a Fernández Sastrón pidió ayer su dimisión y así quedó reflejada en el acta pero que el presidente no lo escuchó porque abandonó la reunión tras la votación de los estatutos.

"No es que los resultados fueran inesperados pero sí es verdad que creíamos que íbamos a impedir la aprobación de los estatutos y que las cuentas y la gestión podían salir adelante", relata Altares.

La reforma de los estatutos, obligada por un Real Decreto del 15 de abril que aplica en España una directiva europea sobre el control de las entidades y la gestión de los derechos, tenía que aprobarse con dos tercios de los votos y fue rechazada con el 66,61% (16.442 votos), mientras que las cuentas lo fueron con el 56,91% (14.559) y la gestión con el 61,72% (16.000).

"Fue un rechazo contundente y lo normal es que hubiera dimitido durante la asamblea. Dado que no ha sido así, la junta tiene la obligación de pedirla convocando una junta extraordinaria, para lo que necesitamos 20 votos a favor. Queremos un 'Sánchez' y creemos que podemos conseguirlo porque aunque no tengamos los mismos motivos, somos muchos los que no queremos que Sastrón siga".

La asamblea, según Altares, "reprodujo ayer lo que hizo Sastrón con Acosta -José Luis Acosta, presidente hasta marzo de 2016-", que acabó ganando las elecciones tras "torpedear" en dos ocasiones la aprobación de las cuentas y la gestión.

A su juicio, el principal error de Fernández Sastrón (Madrid, 1959) es que "no se ha avenido a consensuar y ha sobrepasado en su propuesta de modificación de los estatutos las exigencias del ministerio y ha metido cuestiones políticas que no procedían y que son las polémicas".

"Le llevamos diciendo dos años que consensúe y se ha negado. Él solo, con su autoritarismo, se ha abocado a este final", añade.

El actual presidente, ha insistido, "no puede estar" involucrado en la redacción de los nuevos estatutos que hay que presentar al ministerio antes del 15 de julio: "eso tiene que corresponderle a los servicios jurídicos de la SGAE".

Una "buena solución" para el conflicto en el que están inmersos es que, "tras la dimisión de Sastrón", se nombre una junta rectora con miembros de todos los colegios que se ocupe de tramitar los estatutos "y de convocar unas elecciones totalmente independientes".

Fuentes próximas al presidente consultadas por EFE han declinado hacer declaraciones sobre el resultado de la asamblea.