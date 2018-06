Fundéu BBVA: "at the end of the day" no es "al final del día"

El giro inglés "at the end of the day" equivale en español a fórmulas como "a fin de cuentas" o "al fin y al cabo", no a la expresión "al final del día", que en español se refiere al momento en el que este termina, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios de comunicación es frecuente encontrar frases como "La audiencia es caprichosa e imprevisible, pero, al final del día, es la que decide" o "Deberás tener cuidado con cualquier peligro o situación que pueda amenazar tus sentimientos, que, al final del día, es lo más valioso que tenemos las personas".

El diccionario Collins recoge "at the end of the day" como una locución conclusiva que introduce las ideas finales tras haber considerado una serie de hechos relevantes. En español, esa idea puede expresarse con expresiones como "a fin de cuentas", "en resumen", "por último" o "en definitiva", entre tantas otras. El diccionario recoge además "al cabo de la jornada" como expresión coloquial equivalente a este extranjerismo, pero es muy poco usada en la actualidad.

Así, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir "La audiencia es caprichosa e imprevisible, pero, al fin y al cabo, es la que decide" y "Deberás tener cuidado con cualquier peligro o situación que pueda amenazar tus sentimientos que, a fin de cuentas, es lo más valioso que tenemos las personas".

