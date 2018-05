El arabista Federico Corriente:en Occidente lo árabe islámico repugna un poco

El arabista Federico Corriente, que ingresa mañana en la Real Academia de la Lengua, considera que tradicionalmente en todo Occidente "lo árabe islámico repugna un poco", lo que ha generado falta de conocimiento: "y cuando se está mal informado estás mas desarmado ante el que puede ser tu enemigo".

Corriente Córdoba (Granada, 1940) fue elegido el pasado abril por el pleno de la RAE para ocupar su silla "K", la que tenía hasta su fallecimiento la escritora Ana María Matute, un puesto desde el que, según explica en una entrevista con Efe, intentará renovar el estudio de los arabismos en el diccionario y en esta institución, en la que "durante 20 años no ha habido ningún arabista".

Con la experiencia de 30 años dedicado a estudiar el árabe y después de vivir en Egipto y Marruecos, Corriente cree que hay un antagonismo entre Oriente y Occidente y una mala comprensión entre unos y otros desde el punto de vista histórico.

Para este arabista, Occidente, en general, tiene una gran responsabilidad "en que el yihadismo terrorista haya aflorado con esta violencia" y de "los males que ahora sufrimos".

El arabista dice que no entiende por qué en ciertas ocasiones se ha "reprimido por todos los medios" desde los países de Occidente a los que querían occidentalizarse".

Corriente cree que ha habido muchos elementos de tipo cultural, ideológico y religioso que han impedido que se haya tenido una mejor información sobre los países árabes, un "hecho social histórico" de desconocimiento que ha influido en que, por ejemplo, no sea fácil realizar estudios árabes en un país como España a pesar de "siglos de historia compartida".

"Ahí tenemos un serio problema que explica por qué hemos estado 20 años en la Academia sin ninguna arabista y por qué, cuando tuvimos arabistas, se desenvolvían con ciertas dificultades", destaca.

Y asegura que, actualmente, la mayoría de los arabistas en España no son capaces de expresarse verbalmente en árabe y tampoco de escribirlo.

Explica que se importan más libros y publicaciones en ruso que en árabe, a pesar de que la población rusa que vive en España es muchísimo menor, y dice que tampoco hay mucha traducción de obras árabes.

"Hay una muralla cultural de que lo árabe islámico no nos interesa", destaca Corriente, que asegura que no tiene demasiados motivos para pensar de que estas tendencias vayan a cambiar a corto plazo: "cambiar las líneas de antipatía cultural no es tan fácil". Además sostiene que hay algunos intereses, principalmente comerciales, para que estas modificaciones no se produzcan.

Corriente, doctor en Filología Semítica, tiene una extensa carrera docente, que comenzó en la Universidad Muhammad V de Rabat. Ha sido catedrático en la Universidad Dropsie de Filadelfia (Estados Unidos), en la Complutense y en la Universidad de Zaragoza.

Desde su carrera como profesor critica "el trabajo muy malo que se ha hecho en la educación" en España, con unas "carencias tremendas" y destaca la necesidad de que mejorar el sistema y aumentar la formación en Humanidades, que es muy escasa, y por la que hay "un profundo desprecio".

"Educar bien es caro pero es más caro no educar a las personas", dice el arabista que recalca también la necesidad de apostar por la lengua y cultura españolas, unas de las más importantes del mundo.

Corrientes es consciente de que estas apuestas tiene un coste pero, advierte, "o lo asumes o pierdes la posición. Es como en un club de fútbol, si pagas buenos futbolistas, ganarás ligas".