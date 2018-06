Aitor Luna se suma al elenco de "La vida a palos" junto a Imanol Arias

El actor Aitor Luna entra a formar parte del elenco de la obra de teatro 'La vida a palos' para sustituir al hijo de Imanol Arias, Jon Arias.

Al elenco se suma también la actriz Guadalupe Lancho, quien acaba de regresar de México, donde protagonizó el musical “El Hombre de la Mancha”.

Pasaron ya 24 años desde que Imanol Arias pisara un escenario por última vez. Fue en Buenos Aires, donde protagonizó “Calígula” durante un año.

Para Imanol “nadie se va del teatro ni vuelve a él. El teatro siempre está ahí. Hay ocasiones en las que puedes realizar un trabajo muy continuado y ocasiones en las que tienes que sustituirlo o aparcarlo. Te conviertes más en espectador que en perteneciente”.

Imanol protagonizará La vida a palos (Testamento), de Pedro Atienza y José Manuel Mora. Fue el mismo Atienza quién le entregó los textos: “Esta obra es un legado, un testamento que me deja un autor, un amigo. He tardado mucho en comprenderlo y en buscarle una solución dramática para que fuera una pieza ese texto, pues no tenía una estructura dramática en sí. Sin tener ni idea de cómo afrontarlo, sí que tenía una enorme sensación de responsabilidad de cumplir lo que se me pidió que prometiera: hacerme cargo de ese texto y ese legado.”

'La vida a palos' se estrenará el próximo 28 de junio en el Teatro Campos Eliseos de Bilbao, llegando a los Teatros del Canal de Madrid, donde se presentará del 5 al 24 de julio.

Durante agosto y septiembre se presentará en Argentina y Uruguay.

Aitor Luna nace en Vergara y tras cursar estudios de arte dramático entra a formar parte de la compañía de teatro Oliver Productions interpretando las obras “Contigo en la distancia”, “Estrellas fugaces” y “La seta”, todas ellas escritas y dirigidas por Patxi Bilbao y “La muerte y Nat”, escrita por Óscar Galán y dirigida por Zigor Bilbao.

En 2004-2005 arranca su andadura en televisión en la serie “Goenkale” y al terminar decide trasladarse a Madrid donde continua con su formación.

Entre los años 2005-2009 participa en la serie “Los hombres de Paco” interpretando al inspector Gonzalo Montoya, personaje con el que se da a conocer al gran público. El mismo día que termina de grabar el último capítulo de esta serie, le confirman su participación en la serie “Gran reserva” interpretando el personaje Raúl Cortáza, trabajo por el que recibió el Premio Mejor Actor Secundario de Televisión de la Unión de Actores.

Otros trabajos en televisión han sido “Lain”, “La fuga”, “Las aventuras del Capitán Alatriste”, “Velvet”, “Velvet colección” y la recién estrenada “La Catedral del Mar” interpretando al protagonista Arnau Estanyol. Su último trabajo le ha llevado a una colaboración especial en la serie para Telemundo “La reina del sur” junto a la actriz mexicana Kate del Castillo.

En este tiempo no abandona sus trabajos es teatro, donde cabe destacar obras como “Alejando Magno” (Festival de Mérida) dirigida por Luis Luque, “Medea” (Festival de Mérida) y “HAMLET “ dirigidas por Tomaz Pandur “Arde Bilbao” dirigida por Agustín Arrazola, y “Miles gloriosus” (Festival de Mérida) dirigida por Juan José Afonso.

En cine siempre ha apoyado a nuevos directores y no ha dudado en protagonizar distintos cortos, "Proyecto perfecto" y “Paula y la luna” de la escuela IMVAL, “¿Lo quieres saber?” de Pedro Moreno del Oso y “Eenjoy” de Mª Angeles Sanantonio/Fernando Valarino entre otros.