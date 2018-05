Carlos Sainz, en COPE GP: "Estaré contento si el domingo estoy entre los ocho primeros"

Este martes, Carlos Miquel entrevistó a Carlos Sainz, piloto de Renault, 10º clasificado, y que tiene los cinco sentidos puestos en la próxima prueba del Mundial, el GP de Cataluña, que se celebra del 11 al 13 de mayo. Será la quinta carrera de 2018, para la que Sainz no espera unas mejoras muy notables: "Yo creo que la mejora de mi Renault será muy parecida a la del resto, tampoco espero dar un salto en la parrilla muy grande porque lo que tenemos por delante está muy lejos. Red Bull, Ferrari y Mercedes están muy lejos como para, de repente cogerles. Queremos seguir liderando a mitad de tabla como hemos hecho hasta ahora."

De cara a Barcelona, Sainz prefiere "ser realista. Barcelona no es un circuito que produzca muchos adelantamientos, pero sí es de los circuitos más divertidos del Mundial para ver desde la grada".

Firma terminar "entre los ocho primeros en Barcelona. Sería muy buen resultado porque eso quiere decir que estamos entre los cuatro primeros equipos, y luego si encima pasa algo delante, sería muy bueno. Ya sabes que en casa, siempre lo intento".

Cree que está muy cerca de alcanzar a su compañero de equipo Nico Hulkenberg: "Ya llegará el momento de alcanzarle. Esas décimas pueden caer para él o para ti en cualquier momento. No me preocupa porque sé que todavía tengo margen de mejora con el coche. Y si me siento más cómodo, esas décimas caerán para mí."

En cuanto a la batalla entre Ferrari y Mercedes, cree que "Ferrari, a una vuelta, tiene mejor coche. Pero Mercedes tiene todas las opciones para ganar el Campeonato del Mundo. Va a estar muy apretado este Mundial y eso va a ser muy positivo para la Fórmula Uno".

No terminó sin enviar un mensaje a la afición española: "Gracias por todo el apoyo recibido. Os aseguro que a partir de ahora vienen cosas todavía mejores. Vamos juntos a Barcelona a apoyar a los españoles".