Santi González: "Las regalías a los nacionalistas vascos eran la condición para tener Presupuestos"

El PP amenaza con castigar el apoyo del PNV a la moción de censura de Pedro Sánchez enmendando en el Senado las partidas pactadas para el País Vasco en los Presupuestos de 2018. La formación de Rajoy tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, donde esta semana arranca la tramitación de unas cuentas que recogen 540 millones de euros en inversiones para el País Vasco como contraprestación al voto favorable de los nacionalistas al proyecto del PP. Pero, ¿está bien que el PP enmiende sus propios presupuestos? Esto es lo que se ha preguntado Santi González en su espacio de este lunes en 'Herrera en COPE'.

"Lloverán críticas sobre el partido que elabora unos presupuestos y después los modifica, pero no son razonables. Las regalías a los nacionalistas vascos eran la condición para tener las cuentas de 2018. Eran un elemento de desigualdad, pero todo gobernante que no consiga aprobar los presupuestos está obligado a dar la legislatura por concluida. Las elecciones de 1996 las convocó en realidad Jordi Pujol al retirara a Felipe su apoyo a los presupuestos.El PNV ha cobrado por votarlos y ha vuelto a cobrar por investir a Sánchez, que se ha mostrado partidario de las cuentas de Rajoy que los suyos rechazaron con tanto ahínco. Es justo que el cliente estafado en nombre de todos exija que nos devuelvan el dinero", opina el tertuliano.

"Desde el viernes a mediodía esos presupuestos son los de Sánchez, no los de Rajoy y bien hará el PP dejando que el PSOE se las entienda con sus socios. Por una razón de coherencia democrática y por otra de legítima defensa. No puede aceptar las dos varas de medir con que se juzga a la izquierda y a la derecha. Pedro Sánchez no está constreñido por sus palabras ni por las compañías anticonstitucionales que le han acompañado en este viaje. La coherencia que reclaman a Rajoy es la muerte civil para una oposición a la que quieren condenar a apoyar a Sánchez cada vez que sus socios golpistas, populistas y batasunos le vuelvan la espalda. La dirección del PP debería valorar el riesgo de ser una vez más pastueño", ha concluido Santi González.