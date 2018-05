Comer un huevo al día es bueno para la salud

Qué alimentos incluir en una dieta sana y equilibrada es más complicado de lo que parece. Si bien la presencia de algunos alimentos no es discutida, la conveniencia de otros ha dividido a la comunidad nutricionista a lo largo de los años. Es el caso de los huevos. Una investigación reciente asegura que tomar un huevo al día no sólo no es malo, sino que puede prevenir numerosos problemas cardiovasculares.

El huevo es un alimento muy rico entre otras cosas, en colesterol y “el aumento del colesterol en sangre es uno de los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular”. Durante años los expertos asociaron el consumo de huevo al aumento de este compuesto y su consecuente riesgo para la salud.

Sin embargo, ha explicado el director de la revista QUO Jorge Alcalde en ‘La Linterna’, “la epidemiología no parecía encontrar una relación directa entre ellos. De hecho ha habido estudios en Japón de personas que consumían muchos huevos y no tenían mayor propensión al riesgo cardiovascular”.

Ha sido entonces cuando un grupo de investigadores se trasladó a China dónde “se ha hecho un estudio con 500.000 personas, y se ha descubierto que aquellas que consumían un huevo al día tenían un 13% menos de probabilidad de padecer riesgo cardiovascular que los que no consumían ningún huevo”. Estos datos echarían por tierra la teoría expandida durante años que desaconsejaba comer más de tres huevos a la semana.

Sin embargo, ha concluido Alcalde, hay que tener prudencia. Se trata de un estudio muy reciente y no hay que olvidar que cada cuerpo es diferente, “pero se empieza a destronar la idea de que el exceso de huevos es tan malo como se pensaba”.