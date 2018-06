La Guardia Urbana de Barcelona crea un censo de carteristas

La Guardia Urbana de Barcelona ha creado un censo de carteristas como prueba piloto, para poder sumar de forma semanal el importe de los objetos robados. El objetivo es utilizar la lista como una prueba judicial para acreditar que las acciones de los carteristas suponen un delito continuado y que sean así penados con sanciones más duras, ya que el Código Penal tipifica los hurtos inferiores a 400 euros como delitos leves. Esto provoca que muchas de las denuncias por robos a manos de carteristas desemboquen en un juicio rápido. Una cita ante los tribunales a la que muchas veces no se presentan las víctimas, que suelen ser turistas, y el infractor acaba quedando libre.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado la iniciativa de la policía municipal tras la primera reunión de la Junta Local de Seguridad de Barcelona con el nuevo Conseller del Interior, Miquel Buch. Colau ha solicitado un aumento del número de agentes de los Mosos de Esquadra en Barcelona. Por su parte, Buch le ha respondido que "hoy por hoy" este es un refuerzo que no está previsto en el plan de trabajo para Cataluña, diseñado para los próximos meses. Sin embargo, el conseller deja claro que las estrategias de seguridad no son "rígidas", por lo que no se descartan movimientos "en función de la realidad de cada punto y momento".

Otro punto que se ha tratado es la acción contra los llamados narcopisos. Ayuntamiento y Generalitat buscan una mayor coordinación judicial para cerrar este tipo de ocupaciones. Pretenden que dicho cierre se lleve a cabo una vez se ha producido la intervención de la vivienda y de forma independiente a la cantidad de droga decomisada. Con este objetivo, los representantes de las dos administraciones se reunirán en los próximos meses con la jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, para abordar lo que Colau califica como "la pieza más débil" en la lucha contra los narcopisos.