La presidenta del PP de Asturias, a un diputado de Podemos: "Me das miedo"

Tensión en la Junta General del Principado. Las diferencias entre los grupos políticos por la moción de censura que ha aúpado al socialista Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno se ha trasladado a la cámara asturiana, que celebraba la segunda sesión de su Pleno.

Fue en la discusión del punto 24, en el que se debatía una proposición del PP, cuando la presidenta popular en Asturias, aprovechó para criticar el "bochornoso espectáculo" que, según ella, constituyó la moción de censura. Se escucharon, entonces, algunas protestas de los diputados desde sus escaños. Y estalló la tormenta.

El diputado del PP, David Fernández Medina, pidió a la presidencia de la mesa que interviniese. María Josefa Miranda, de Izquierda Unida, le replicó que "la presidenta no me ha pedido que llame al orden, ¿está usted hablando en respresntación de su portavoz?". Finalmente, Miranda reclamó silencio a la cámara y cuando Mercedes Fernández continuó su intervención, le mandó un mensaje a la diputada de la coalición.

"Yo no necesito que nadie hable por mí, y usted tampoco, se lo digo así de claro". Y continuó. Miró hacia la bancada de Podemos, y se dirigió al diputado morado, Enrique López: "Ni nos van a arrinconar ni nos van a humillar públicamente, y le digo una cosa (a López); nunca me había pasado en un parlamento, pero me da usted miedo físico, por la forma y la inquina con la que se dirige a nosotros".

Finalmente, la proposición que defendía Fernández para que haya un abono joven de transporte único en Asturias salió adelante, con el apoyo de Podemos e Izquierda Unida. También Foro Asturias y Ciudadanos votaron a favor. Sólo el PSOE votó en contra.