Rajoy a Macron: "Venceremos juntos a la barbarie"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado al presidente francés, Emmanuel Macron y al pueblo francés la "solidaridad de España" y el mensaje de que "venceremos juntos a la barbarie" tras el atentado de ayer en París en el que un hombre armado con un cuchillo mató a una persona e hirió a otras cuatro.

"Venceremos juntos a la barbarie. Con las víctimas", con estas palabras Rajoy ha manifestado su apoyo al país vecino a través de su cuenta personal de Twitter.



Los mensajes de condolencia, solidaridad y unidad ante los terroristas han copado las redes sociales después de que un hombre armado con un cuchillo matase anoche a una persona e hiriese a otras cuatro en un ataque perpetrado en la zona de Ópera, en el centro de París.

Así, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha expresado sus condolencias por medio de un mensaje de Twitter en el que ha subrayado su "solidaridad" y la de todos los españoles con el pueblo francés y, especialmente, con los allegados de las víctimas. "Estamos juntos contra el terrorismo", ha añadido en inglés.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, también ha apostado por la "unidad sin fisuras" en la lucha contra el "sinsentido terrorista", que "una vez más", ha sufrido París.



También ha utilizado la red social Twitter para trasmitir su solidaridad con los familiares de las víctimas y el pueblo de Francia.



En la misma red social, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha sumado a las condolencias a la familia de la víctima fallecida y ha expresado -en español, inglés y francés- sus deseos de "rápida recuperación" a los heridos y todo su apoyo al pueblo francés "ante este nuevo ataque contra la libertad y la vida".

"Debemos proteger a nuestros conciudadanos y derrotar juntos a los terroristas", ha afirmado.

My heartfelt condolences to the family of the victim, wishes of prompt recovery to the injured and all my support to the French people after this new attack against life and freedom. We must protect our citizens and defeat the terrorists together. https://t.co/dh9Hri6xjj