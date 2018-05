Marina (OT 2017): "Mamá no vuelvas a casa, papá te va a matar"

La exconcursante de Operación Triunfo 2017, Marina, ha decidido contar la experiencia de su madre en la red social Twitter.

"Lo cuento yo porque mi madre no tiene twitter y aunque estamos cagadas al hacer esto viral nos unimos, ahora más que nunca, al 'ni una menos'. La mujer más fuerte de mi vida, mi mamá. Ya no tenemos miedo. #cuentalo". Así comienza la publicación de Marina.

Lo cuenta Marina porque su madre, dice, no tiene twitter. Pero el desagrrador testimonio sale de las manos de su progenitora: "Pasan los años, pero la manipulación psicológica, los maltratos y los golpes no paran".

La madre de Marina quiso divorciarse después de años de sufrimiento. Pero nada terminó ahí: "Nos engaña, nos amenaza, nos intenta atropellar, nos acosa y, cuando pensábamos que no pasaría más, vuelve... No se rinde, pero yo ya no soy débil", escribe la madre.