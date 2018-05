Las 5 noticias de este viernes 4 de mayo que debes conocer   

1. Josu Ternera echa el cierre de ETA

Y Ternera bajó la persiana. Tras 15 años en la clandestinidad después de pisar moqueta como parlamentario de Euskal Herritarrok, e incluso protagonizar el sarcasmo de participar en la Comision de Derechos Humano del Parlamento vasco, José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea (Miravalles, 1950) ha sido el encargado de echar formalmente el cierre a casi 60 años de sangre y terror. Una imagen que lleva a evocar el comentario de un exalto responsable de la maquinaria de Interior durante los años más duros de la banda, nada más iniciarse la tregua de ETA de 2006, tres años después de la marcha de Urrutikoetxea: “Este Ternera se ha ido al otro lado a cerrar el negocio”.

Gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero y todos teníamos la imagen del terrorista sentado en la Cámara de Vitoria junto a su amigo Arnaldo Otegui. Aquel alto el fuego permanente, que el socialista vasco Jesús Eguiguren comenzó a trabajarse con Otegui y los suyos antes de que Zapatero llegara a la Moncloa, saltó por los aires con una bomba en la T-4 de Barajas que acabó con la vida de dos inmigrantes ecuatorianos y partió por enmedio las expectativas políticas de algunos batasunos.

2. La policía investiga la publicación de datos personales de la víctima de la Manada​

La Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional está investigando si se han publicado en las últimas horas en internet los datos personales de la joven víctima de la Manada, según han informado fuentes policiales. En concreto, la unidad policial está investigando si se podrían haber subido a distintos foros y plataformas de las redes sociales datos personales y privados de la víctima, como su DNI o fotografías, cuya difusión sería "perseguible y sancionable".

Los agentes están intentado localizar quien ha podido difundir los datos que se han podido filtrar sobre la víctima y de dónde se han podido extraer, según las mismas fuentes. Varios medios digitales han publicado que esta madrugada se ha difundido en, al menos dos foros con seguimiento masivo en internet, fotografías y datos personales de la víctima de la Manada, como su nombre y apellidos, además de algunos de sus perfiles en redes sociales y fotos. Estos datos habrían sido luego retirados, según los medios digitales.

3. Martínez-Maíllo: "La semana que viene propondremos al candidato a presidir la Comunidad de Madrid"​

Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, ha señalado este jueves que “todavía no se ha tomado la decisión” de si Ángel Garrido, presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, ocupará el cargo de la malograda Cristina Cifuentes. “Es el partido a nivel nacional el que tiene que tomar la decisión, pero estamos hablando con las personas importantes del PP de Madrid. No se trata de imponer a nadie por gusto y capricho”, ha asegurado el dirigente popular ante los micrófonos de 'Herrera en COPE'. En este sentido, ha dicho que el hecho de que haya sido vicepresidente con Cifuentes no lastrará un hipotético nombramiento. “Ahora hay que proponer a un candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y eso será la semana que viene, en torno al lunes, martes o miércoles”, ha señalado, incidiendo en que en el PP “hay mucho banquillo” y que el partido “está por encima de las personas”.

Martínez-Maíllo también se ha pronunciado sobre la relación entre la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que no se dirigieran la palabra en los actos del Dos de Mayo celebrados en la Comunidad de Madrid. Precisamente, sus nombres son los que se barajan para suceder a Cifuentes. “A mí no me consta que se lleven mal”. La relación, “al menos en términos de coordinación partido-gobierno, es perfecta”, ha dicho. Eso sí, ha bromeado con que no sabe “si se invitan a las comuniones” de sus hijos porque “en política tampoco se trata de que todo el mundo sea amigo íntimo”.

4. La academia de cine Hollywood expulsa a Bill Cosby y Roman Polanski​

La Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Hollywood anunció este jueves en un comunicado que, tras una votación, ha decidido expulsar a sus miembros Bill Cosby y Roman Polanski por no cumplir las normas de conducta de la organización. La decisión, tomada por los miembros de la Junta de Gobernadores de la entidad, llega pocos días después de que el cómico estadounidense fuera declarado culpable de tres delitos de agresión sexual. Cosby, icono de la cultura popular de EE.UU., fue declarado el pasado 26 de abril culpable de tres delitos de agresión sexual, en un juicio cargado de simbolismo, el primero para un personaje famoso desde la eclosión del movimiento "Me too" (Yo también).

Los delitos por los que fue declarado culpable el actor son penetración sin consentimiento, penetración mientras se está inconsciente y penetración tras el suministro de un estupefaciente. Más de 60 mujeres han acusado a Bill Cosby de abusar sexualmente de ellas entre los años 1960 y 2000, aunque esos casos no prosperaron por haber prescrito y solo se ha llevado a juicio el fallado este jueves, por las acusaciones de la canadiense Andrea Costand. Polanski, por su parte, está acusado en Estados Unidos de haber violado en 1977 a Samantha Geimer, que tenía 13 años en el momento de los hecho, aunque la mujer desde hace años asegura que ha perdonado al director y quiere cerrar el caso.

5. Atlético de Madrid - Olympique de Marsella, final de la Europa League​

El Atlético de Madrid luchará por su tercera Europa League el próximo 16 de mayo en Lyon, tras clasificarse con un solitario gol de Diego Costa (1-0) ante el Arsenal en la vuelta de semifinales (Global: 2-1).

Su rival será el Olympique de Marsella que necesitó de la prórroga para eliminar al Salzburgo.