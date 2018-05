Cristiano Ronaldo: "La Champions debería de cambiar de nombre por CR7 Champions League"

El jugador del Real Madrid volvió a dejar dudas sobre su futuro en Antena 3 con Susana Guasch: "El futuro de los jugadores no es importante. En los próximos días voy a hablar. No tengo dudas pero eso no es importante ahora. Las próximas semana veremos que va a pasar, lo importante es la historia que el Madrid ha hecho. ¿Quién tiene más Champions, más goles?"