Casemiro: "No pienso que hayamos tenido suerte, hay que felicitar al Real Madrid por el trabajo"

Casemiro valoró el trabajo del Real Madrid en Munich: "No pienso que hayamos tenido suerte. Hemos hecho un gran trabajo y eso hay que valorarlo. El míster dejó claro que todos tienen que estar listos para jugar; y hoy Asensio y Lucas han hecho buen partido. Creo que la tarjeta es injusta porque toco balón, y si juego el siguiente partido, jugaré igual como he hecho hoy. La vuelta será dura, la eliminatoria no está resuelta. La afición nos apoya, pero la Champions es muy difícil. En la segunda parte, Keylor ha hecho muchas paradas, él está muy bien y lo ha demostrado".