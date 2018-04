Fernando de Haro: "ETA: cuatro mentiras, cuatro"

ETA pide perdón. Pide perdón mal, con la boca pequeña, justificando lo que ha hecho, pide perdón por cálculo político, por cálculo penitenciario. O sea que ETA no pide perdón. Y a pesar de todo eso, a pesar de que pida perdón mal, es una buen noticia. Es una buena noticia porque supone la enésima confirmación de que ETA ha sido derrotada.

La petición de perdón que se ha conocido en las últimas horas es la preparación propagandística de su anunció de disolución el próximo 5 de mayo en Bayona. ETA ya no es nada, ya no queda prácticamente nadie detrás de esas siglas que tanto nos han hecho sufrir. Quedan cuatro y muchos presos. El comunicado de las últimas horas ha sido redactado con los llamados artesanos de la paz, artesanos de la nada, algún preso, y Bildu-Sortu. El comunicado pretende que Bildu-Sortu obtenga rédito político de la derrota. Y pretende evitarle a los presos, una vez que se haya disuelto, una petición de perdón personalizada.

El texto difundido por la banda terrorista está lleno de trampas y de falacias. Es mendaz en casi todas sus líneas.

Primera falacia. Eta no pide perdón a las víctimas, solo pide perdón a las víctimas indirectas. Dice literalmente “a consecuencia de errores o de decisiones erróneas, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto”. Dicho de otro modo, las 850 víctimas directas de ETA no son un error.

Las víctimas han destacado la falacia que hay detrás de este razonamiento. Lo mismo señaló el lehendakari Iñigo Urkullu.

Segunda falacia. ETA quiere hacer creer que la gran mentira de que la violencia fue un hecho inevitable y necesario. ETA trae a colación la Guerra Civil, si quieres no argumentar algo en España hay que hablar de la Guerra Civil. ETA quiere hacernos creer que sus 850 asesinatos se justifican por el bombardeo de Guernica. Por la crueldad franquista. El cuento de la oposición al franquismo. Dice la banda que antes de ETA, durante ETA y después de ETA ha habido violencia. No es verdad. ETA es la responsable de la violencia. Según este relato, la violencia es una especie de fatum, un destino que no tiene responsables, un hecho que era necesario y que no implica responsabilidad alguna. Pervive el esquema marxista de interpretación de la realidad. El País Vasco, en esta narración, como tierra ocupada por fuerzas opresoras, no tenía más remedio que causar daño, asesinar, extorsionar. Ojalá hubiera sido de otro modo, dice la banda, pero no quedó más remedio que causar dalo.

El relato de la ocupación injusta que justifica la violencia pervive en algunos sectores no pequeños de la sociedad vasca y navarra. Eso explica la paliza sufrida por los Guardias Civiles en octubre de 2016 que se está juzgando en la audiencia nacional. Los presuntos responsables han recibido el apoyo del Gobierno navarro. Uno de los últimos euskobarometros muestra que un 10 por ciento de los vascos considera a los etarras patriotas. Un 28 por ciento los considera idealistas equivocados. Ni hubo -tampoco durante el franquismo-, ni hay, ni habrá razones que justifiquen la violencia. Los ciudadanos del País Vasco no han sufrido menoscabo en sus derechos.

Tercera falacia. ETA dice respetar tanto a los que consideran injusta la actuación de la banda como los que consideran injusta la actuación de la policía. Pone al mismo nivel el terrorismo y la actuación del Estado de derecho. Todo el mundo merece respeto, pero la mentira no merece respeto alguno.

Cuarta falacia. ETA sigue hablando de un conflicto que no existió.

Se han sucedido en las últimas horas las reacciones al comunicado de ETA, algunas más acertadas que otras.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo ha subrayado que se trata de una victoria de la democracia. Gil Tamayo ha añadido que queda por delante la tarea de la reconciliación. Y recuerda que la petición de perdón lleva aparejada la reparación.

La reconciliación está pendiente. Es lo que han asegurado también los obispos vascos, el de Pamplona y Bayona, que en comunicado sostienen: “ en el momento presente, nuestra sociedad tiene que afrontar el reto de la reconstrucción moral y de la reconciliación Los obispos vascos han pedido perdón por las "complicidades, ambigüedades y omisiones" que se han dado en el seno de la Iglesia durante los años de terrorismo de ETA

El Gobierno asegura que está bien que ETA pida perdón, es consecuencia del funcionamiento del Estado de Derecho.

¿Y que ha dicho y qué ha hecho el secretario general del PSOE? Pues meter la pata. No se le ha ocurrido a Pedro Sánchez otra cosa que querer colgarse una medalla, con los nombres de Zapatero, Rubalcaba y Paxti López.

No vamos a meternos ahora en el papel de Zapatero en el final de ETA. Pero si ha sido una victoria de la democracia. Ha sido una victoria de toda la democracia. De las víctimas que siempre confiaron en el Estado de Derecho, de los policías, de los que de modo heroico denunciaron la mentira cuando no se podía hablar. La lista es larga.