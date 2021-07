Pilar García Muñiz: "La crisis de Cuba ha entrado directamente en el Gobierno de coalición"

Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos a 'Herrera en COPE'.

La crisis de Cuba ha entrado directamente en el gobierno de coalición.

Según Pedro Sánchez el origen de las protestas que se han originado en la isla en los últimos días está en el impacto que ha tenido el coronavirus en su economía y en la falta de vacunas. Es lo que dijo anoche en una entrevista en Tele 5, la primera tras su remodelación de Gobierno, en la que además defendió el derecho de manifestación de los cubanos, calificó de improcedentes las detenciones del régimen y exigió la liberación de los opositores y los periodistas que han sido arrestados.

Es evidente que Cuba no es una democracia, dice Sánchez que invita a que cada uno saque sus propias conclusiones y evita como ven pronunciar ‘dictadura’. Es una palabra que se ha convertido en tabú en el gobierno, o por lo menos en la parte socialista del gobierno, que no quieren meterse en ningún charco con sus socios de coalición,que defienden de forma clara que Cuba no lo es.