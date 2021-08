Herrera: “Si lo de la luz pasa con un gobierno del PP, hoy con todo el calor que hace se rodea el Congreso”

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Qué pena más grande, la mar no nos ha dejado hoy salir en el pesquero ‘Mis Mellis’ aquí del puerto de Motril, como es habitual todos los años, en busca de la sardina pilchardus y su procedente limpieza de cabeza con la uña gorda. Bueno pero cuando no se puede, no se puede. Estamos en el Museo del Mar y vamos a ver si desde aquí le contamos lo que pasa en este día caluroso, viernes 13 de agosto del 2021, hombre que no es un día precisamente como para ponerse un jersey de cuello alto, hay suicidas que de repente pues en el valle del Guadalquivir alguno se puede poner un cuello vuelto, pero son ganas de morirse. Porque se esperan en algunas zonas concretas de la península Jaén, Córdoba y Sevilla, por ejemplo, temperaturas entre 44 y 46 grados, es decir, salir a la calle a las 16:30 o a las 5 en esos lugares, pues va a ser una auténtica heroicidad y quedarse en casa con el aire puesto también, porque el leñazo de la tarifa de la luz, la tarifa energética, va a hacer que se pague hoy bastante.

HERRERA EXPLICA LA SUBIDA DE LA LUZ





Hoy eso se marca un nuevo récord, es elquinto récord consecutivo, estaremos hoy en los 117,29 € este viernes, fíjense ustedes con la de lecciones que habían dado el PSOE y Podemos al Partido Popular en su día, a Rajoy porque había subido un 3% la factura, la energía y bueno ya hablaban de la pobreza cósmica energética del pueblo español y que…