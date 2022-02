Carmen Maura: una violación, el origen de la guerra con Almodóvar y su explosión contra Cataluña

A sus 76 años Carmen Maura sigue siendo una de las actrices con más ritmo del panorama español, a las puertas de aparecer en la nueva cinta de Paco León y en 'Los buenos modales' junto a Inma Cuesta. Y es que la carrera de la que fuera 'chica Almodóvar' por excelencia cuenta con un palmarés envidiable: 4 Goyas, 1 César, 7 Fotogramas de Platas, 2 Premios del Cine Europeo, el Premio Honorífico a Toda una carrera en la XXXI edición de los Premios de Cine Europeo, el Premio Donostia (primera española en conseguirlo) y un ex aequo por Volver en el Festival de Cine de Cannes.

Pero al igual que premios, la vida de Maura está llena de momentos difíciles amorosos, familiares y profesionales. Además, la protagonista de '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' no se ha alejado nunca de la polémica, y menos si cabe en los últimos años en los que no le ha temblado el pulso para criticar al independentismo o, incluso, al movimiento #meToo: “Creo que tenemos que protegerlos. Reconozco que estoy un poquito cansada de tanto #MeToo”, llegó a comentar cuando recibió la Medalla Internacional de las Artes 2018 de la Comunidad de Madrid.