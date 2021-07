Barbosa: “Tras indultarles, tú pondrás más dinero de tus impuestos para que cobren sueldos desorbitados"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este miércoles 28 de julio.

Un día que viene con pinceladas, que puestas todas así en el cuadro nos ofrecen una visión de conjunto, bastante aproximada, de cómo está el panorama político, económico y social en España.

Un país, la verdad, para algunas cosas muy curioso. Miren, en el País Vasco, el gobierno del PNV ha aprobado que enaltecer el franquismo sea castigado con multas de 10 mil euros.No sabemos si el País Vasco tiene un verdadero problema, consistente en que cada día se estén haciendo allí homenajes a Franco, pero el caso es que va a ser el Instituto Vasco de la Memoria el que determine qué es enaltecer el franquismo.Y, curiosamente, ese anuncio se ha hecho el mismo día en el que la Red de Apoyo a los Presos de ETA, que recibe dinero público, ha confirmado la celebración de un homenaje en Mondragón a Henry Parot, un histórico de ETA, condenado por participar en 39 asesinatos.

En principio, la legislación actual, tan obsesionada con el fantasma de Franco, no pone problemas a lo que sí es palpable habitualmente allí: los homenajes a asesinos, que cometieron asesinatos políticos, que humillan profundamente a sus víctimas.No me digan que no es, al menos, un tanto paradójico.