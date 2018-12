Rubén, un campeón nato con parálisis cerebral

Tiempo de lectura: 1



Rubén Conde tiene parálisis cerebral pero esta circunstancia no le detiene ante nada. Él es entrenador del equipo de fútbol femenino que fue creado gracias a él: las niñas no sabían cómo conseguirlo y él fue quien se ofreció para hacerlo realidad. Las alumnas de este colegio encontraron en él a un amigo y a un entrenador que les ha enseñado no sólo a jugar al fútbol, sino que ha ayudado a crear un grupo unido y que ha reforzado los valores de compañerismo, tesón y lucha en el campo y fuera de él.

Rubén es un ejemplo para las jugadoras y para todos aquellos aficionados que acuden a dsifrutar de los entrenamientos y los partidos del equipo femenino. El lema del equipo es "luchar, luchar y luchar" y está claro que Rubén Conde nunca dejará de hacerlo y de demostrar que no hay nada imposible en la vida para todos aquellos que sueñan a lo grande.

Por su entrega en el deporte, por su esfuerzo y superación personal y por demostrar los valores del deporte y el trabajo en equipo a sus jugadoras, Rubén Conde ha recogido su Premio ¡Buenos días, Javi y Mar! Por un mundo mejor.