Cristina López Schlichting analiza los debates

En último lugar, Cristina López Schlichting vio un claro ganador en cada debate. En el primero, Albert Rivera con una actitud dinámica, positiva, mientras el segundo Casado, “con una mejora en su capacidad de punch respecto al día anterior”.

“Pero a mi juicio lo más grave de cada debate es que Sánchez se ha ido crudo, no han podido con él realmente” afirma la comunicadora quien cree que los líderes del Partido Popular y Ciudadanos no han sabido acorralar al socialista. Por otra parte, Schlichting se ha sorprendido con la actitud calmada y moderadora de Pablo Iglesias. Y es esta misma actitud tan distinta a la habitual la que no termina de creerse viniendo de él.