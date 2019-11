Villa, en 'El Partidazo de COPE': "Lo más difícil fue abandonar España", entre los mejores sonidos del día

Entrevistamos en 'El Partidazo de COPE' a David Villa, actual jugador del Kobe japonés, horas después de haber anunciado su retirada como futbolista profesional: "Queda un mes y medio de esta aventura y espero terminarla de la mejor manera posible. Nos quedan tres partidos de Liga y la Copa. Ojalá queden cinco partidos. La final de Copa sería el 1 de enero. Estoy intentando asimilar todo. Han sido muchas sorpresas y estoy muy contento por la reacción de la gente. Te hace sentir que ha valido la pena todo el esfuerzo".

Sobre cuándo tomó la decisión definitiva de dejar el fútbol, dice que "lo vengo pensando muchos años, por eso he ido renovando año a año. El cuerpo no te avisa y he ido analizando con mi familia y mi gente, realmente durante este año he ido pensando que este era el último año. He decidido hacerlo ahora porque tenemos el bonito final de la Copa".

Además, en 'La Noche de COPE' hablamos de la conciliación. Son muchos los padres que cada vez afirman la dificultad de conciliar el trabajo con el cuidado de sus hijos. Probablemente se trata de una de las asignaturas pendientes en España. Y es que la falta de conciliación y el sentimiento de culpa van de la mano en nuestro país.

Sin embargo, la siguiente protagonista sí es capaz de hacerlo. Madre y jugadora de fútbol a la vez. Ruth Ruano cumple dos de los aspectos más difíciles de compaginar. Lo que tiene claro es que quiere cambiar esta situación a la que cada día se enfrentan más madres como ella y que en un mundo como el de hoy debería estar normalizada. Una decisión extrema que hace unos años, cuando nació su primer hijo, no hubiera imaginado, y sin embargo hoy lucha por concienciar a todas esas madres.

Por último, en 'Poniendo las Calles' nos traen la siguiente calle positiva. La de una mujer que en menos de 24 horas ha recibido dos de las mejores noticias que te pueden dar... Una relacionada con la salud y otra con el dinero. Es Lynn Price, una señora británica de 55 años, a la que este martes los médicos le dijeron que había superado el cáncer que padecía.

Llevaba años luchando contra él y fue toda una liberación saber que ya había terminado con las sesiones de quimio y de radio. Esto ya en sí mismo es para hacerte sentir feliz durante todo el día y los siguientes. Pero el destino, sin embargo, le tenía otra noticia estupenda reservada. 10 minutos después de comunicarle que estaba limpia del tumor, su marido David le dijo que habían ganado la lotería...

Concretamente, han ganado 1 millón de euros. Lynn, que es madre de 3 hijos, ha confesado que debido al shock se metió en la bañera durante 2 horas para relajarse y procesar el día tan maravilloso que había tenido. Nosotros nos alegramos, sobre todo, por su recuperación, pero también, por qué no, del dinero que les ha tocado, y que seguro les permitirá vivir ahora más desahogadamente.