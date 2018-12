Reto: ¿Quiénes cantan 'My Way' de Frank Sinatra?

Sinacio nos propone un juego realmente divertido. Su equipo ha creado una mágica versión de una de las canciones más versionadas de la historia. Se trata de 'My Way', del gran Frank Sinatra.

En esta versión que nos propone nuestro cómico favorito participan dieciséis grandes figuras de la canción. Juntos interpretan la famosa canción. El juego que propone Sinacio es tratar de adivinar, solo con la voz, quienes son esos dieciséis cantantes.

Puede parecer complicado, pero son voces tan conocidas y llenas de personalidad que no te costara identificar a casi todos. No queremos engañarte. Hay alguno que te puede confundir, pero en cuanto descubras quien es, veras que no era tan difícil.

Te dejamos aquí las dos opciones. La primera, solo el audio, para que pruebes tus dotes de adivinador de cantantes. Escucha con atención y a ver si das con todos. Por si acaso te rindes, te dejamos también un video con la solución, ya que escucharas la canción, pero viendo quien interpreta cada frase.

Si os gusta el juego, probad a hacérselo a vuestros amigos para pasar un buen rato y desde 'Te has quedado sin siesta' os prometemos crear más piezas similares con versiones de otras famosas canciones que hayan sido versionadas por multitud de artistas. Pero esa será el próximo año. Hasta entonces disfrutad de 'My Way'