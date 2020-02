La respuesta de los súper al Gobierno y la historia del traductor de braille, entre lo mejor de este miércoles

Audio

En las últimas horas el Gobierno ha puesto a los supermercados en el centro de la diana, les ha utilizado como chivo expiatorio ante los problemas que sufre el campo y el impacto que está teniendo en el empleo agrario. “Nos sentimos víctimas de la desinformación”, asegura a COPE, Ignacio García Magarzo, director general de Asedas (Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados) que aglutina a buena parte del sector.

Por un momento, ponte en el lugar de ese niño, porque lo más seguro es que ni te lo hayas planteado nunca. Imagina la situación de una persona ciega cuando pide la carta en un restaurante. Necesita encarecidamente pedir ayuda, bien para que un camarero le cante de memoria el menú o por ende, su acompañante. Hemos conocido la situación que vive Francisco Manuel en 'La Tarde', la historia de un niño de Puerto Real (Cádiz) que decide no resignarse y tomar cartas en el asunto pese a las barreras que le pone la vida en su camino.

Carlos Herrera no ha dudado en comenzar el programa de este miércoles realizando un emotivo homenaje a la figura de José Luis Cuerda. El comunicador lo ha recordado como “uno de los grandes del cine español” y ha repasado su legado. “Y hoy ha vuelto a amanecer que no es poco. Eso sí, echando de menos a José Luis Cuerda. Un grande del cine español que se nos ha ido a los 72 años. Ganador de dos Goya y referente de ese humor surrealista tan suyo, humor manchego que ha tenido continuidad gente como José Mota, Joaquín Reyes, los chicos de Muchachada Nui... En fin, el caso es que cuerda fue mucho más que un director. También era guionista y productor. Y en esos roles destacó porque colaboró con otro grande como Rafael Azcona, apadrinando a un director jovencito llamado Alejandro Amenábar y 'El bosque animado', 'La lengua de las mariposas', 'Los girasoles ciegos' y esa película: 'Amanece que no es poco'... que habrá pocas en el cine español que recojan tantas frases para la posteridad”, ha comenzado recordando Herrera.

Este gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, no se está dando cuenta de que hay un montón de gente, muy importante, muy cabreada. Me refiero a los agricultores, a los autónomos, a un montón de gente normal y corriente de la inmensa mayoría de España que pagamos impuestos, cumplimos las leyes. Dile tú a un agricultor que se está manifestando en el tractor que Quim Torra va a tener una pensión vitalicia, que paga él, de 92.000 pavos y sueldo actual inhabilitado de 153.000 euros al año.

Agricultores que participan en la concentración frente al Ministerio han cortado el tráfico a la altura de Atocha para denunciar la situación la situación que atraviesa el sector. "Queremos reivindicar precios justos. Los agricultores no queremos política. Los del campo llevamos viviendo así 40 años, llevamos en crisis 40 años reivindicamos precios justos", han indicado un portavoz de los manifestantes, que pertenece a una cooperativa agraria. El grupo que ha invadido la calzada permanece cortando el tráfico durante unos 10 minutos, supervisados por agentes de Policía Nacional. Los congregados aseguran que tienen permiso para acometer esta protesta en plena calzada.