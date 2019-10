Palmarés: Los Ondas premian lo mejor de la radio y la televisión

Este miércoles hemos conocido quiénes son los ganadores de los Premios Ondas 2019, en los que tanto la Cadena COPE con Carlos Herrera como Rock FM han triunfado y han conseguido tanto el galardón a la mejor labor profesional en radio como el ONDAS al mejor podcast por “Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo”.

El Premio ONDAS Internacional de Radio al documental “Un Temps de Cochon” de Radio Television Suisse Espace 2, originario de Suiza, por una producción que trata el tema del exilio de miles de españoles en los últimos meses de la Guerra Civil.

La Mención Especial del Jurado ha sido para “Rascasse, Le Vieux Marin” de la cadena belga ASCR por la creatividad y la técnica radiofónica con la que aborda el tema de la contaminación de plásticos en el mar.

El Premio ONDAS Internacional de Televisión ha sido para el programa “Švédi z osady” (Swedes from the Slum) de RTVS (Radio and Television Slovakia) coproducido con The Alliance of Women, porque es un programa sobre la inclusión de las minorías a través de la adopción y muestra un retorno al hogar abandonado. Mismo galardón ha sido también para “Eden”, de ARTE France, ARTE Deutschland, SWR (Südwestrundfunk), ARD Degeto co-produced with Lupa Film GmbH, AtlantiqueProductions, Port au Prince Film & Kulturproduktion GmbH, Nexus Factory and Umedia France.

El mejor programa de Radio ha sido para “Hoy por Hoy” de la Cadena Ser, bajo la dirección de Pepa Bueno. Mientras, como la Mejor idea radiofónica ha sido galardonado “Nadie Sabe Nada” de Andreu Buenafuente y Berto Romero

El Mejor programación especial: Más de uno de Ondacero, por el Especial Día Mundial de la Radio de Carlos Alsina.

Por su parte, en el ámbito de la publicidad, el premio a la Mejor campaña de publicidad en radio ha sido "Ruiditos", de El Corte Inglés Seguros por la Agencia Pingüino Torreblanca. Mejor agencia de radio para SRA RUSHMORE, S.A.

En televisión, “La Resistencia” de #0 Movistar+ gana el Ondas al Mejor programa de entretenimiento. Mejor programa de actualidad o cobertura especial ha sido para “SALVADOS” por “Ultimátum a Maduro” y “Francisco” en La Sexta.

Mejor presentador: Carlos Franganillo de RTVE y Mejor presentadora Alejandra Andrade de Cuatro y Paloma del Río de RTVE.

La Mejor serie española ha sido para “Hierro” de Movistar+, así como “Arde Madrid”, también de Movistar+. El Mejor intérprete masculino en ficción lo ha ganado Miguel Ángel Silvestre por “En el corredor de la muerte” de Movistar+. La Mejor intérprete femenina en ficción lo ha recibido Candela Peña por “Hierro” y el Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales ha sido “Tierra y Mar” de la televisión andaluza Canal Sur. El Ondas al Mejor contenido o plataforma de emisión digital lo gana Boca Norte de Playz-RTVE.

En lo referente a música, el Premio Nacional de la trayectoria ha sido para el recientemente fallecido cantante Camilo Sesto. Mientras que el Mejor espectáculo, gira o festival (EX AEQUO)

lo ganan Sonorama Ribera, La Mar de Músicas y Concert Music Festival

También a Vanesa Martín como Mejor Comunicación Musical y a Rosalía Vila Tobella, ‘Rosalía’, como Fenómeno Musical del Año