Juanma Castaño: "2021 ha sido un buen año, han ido bien las cosas en lo profesional y en lo personal"

Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE' y ganador de 'MasterChef Celebrity', no ha querido perderse la bienvenida al año nuevo y se ha unido a esta Nochevieja espacial en el Apolo 22 de COPE.

En primer lugar, el comunicador ha valorado 2021 como un "buen año". "Han ido bien las cosas en lo personal y en lo profesional. Por un lado, salud para los míos, una buena situación en casa y luego, a lo bien que van las cosas en 'El Partidazo de COPE', se suma una experiencia distinta, muy enriquecedora y absolutamente nueva para mi, como ha sido 'MasterChef Celebrity' que me ha dado cosas que yo pensé que no podía darme un programa de televisión", ha relatado.

Y repasando el año, Castaño ha asegurado quedarse con "volver a vivir una comida con amigos, sin contar cuántos somos. Volver a un bar sin mirar la hora de cierre. La reapertura de los museos. Volver a vivir lo que teníamos, aunque no sea al 100%".

En cuanto a su año al frente de 'El Partidazo de COPE', el comunicador ha querido destacar la entrevista con el exfutbolista y exentrenador, Jorge Valdano. "Es una pasada tenerle delante. Tiene una capacidad de comunicar las cosas y tantas vivencias relacionadas con el fútbol, la radio. Tengo la enorme suerte de ser su amigo. Lo tiene todo, ha pasado por todos los estamentos y eso me encanta", resaltaba con notable admiración.

Junto a Beatriz Pérez Otín, Juanma ha reconocido que le costó aceptar entrar a 'MasterChef' porque pensaba que "no le daba la fuerza y la vitalidad para hacer tele y radio" y ha querido agradecer al equipo de 'El Partidazo' su ayuda en los meses de grabación. En esta noche tan especial, también ha recordado cómo vivió el anuncio de su victoria en directo en su programa de radio y ha asegurado que fue "horrible" guardar el secreto, "no por mi sino porque mucha gente me preguntaba, algunos incluso me decían, 'si se que has ganado' y yo les decía, '¿Tú me has visto? ¿Cómo voy a ganar?'", comentaba.

Por otro lado, Juanma ha tenido unas palabras para su equipo, el Real Sporting de Gijón. Ha asegurado que es "una condena" porque "cuando eres de un equipo tan pequeño son muy pocas las alegrías" y ha querido recordar un momento muy especial, cuando de pequeño su abuelo le llevaba al campo los fines de semana en un Renault 4 blanco.

Durante la entrevista, han tenido la oportunidad de charlar con Miki Nadal, gran amigo de Juanma Castaño y su compañero de victoria en el talent de cocina. "Yo ya sabía que nos íbamos a llevar bien. Ha sido un descubrimiento, primero como compañero y luego como amigo. Llevamos cuatro meses haciendo cosas juntos y lo que nos queda", asegura Miki.

Por su parte, Juanma ha reconocido que "antes de empezar la grabación hubo una comida para presentar a los concursantes", que ambos se sentaron juntos y se rieron de lo lindo. "A los cinco minutos ya sabía que me iba a caer bien. Y pensé, ¿qué hago ahora? Con las pestes que he echado de él siempre", decía entre risas el comunicador. Para terminar el programa, ambos han participado en 'degustando en el espacio', una sección en la que han recomendado a los oyentes sitios ricos para comer este 2022. No te pierdas la entrevista completa dándole al play.

Despega hacia 2022 con 'Apolo 22: Nochevieja Espacial'

Beatriz Pérez Otín y todo su equipo se ponen a los mandos de 'Apolo 22: Nochevieja Espacial' para despedir el 2021 a lo grande y arrancar 2022 con las historias y los testimonios más especiales.

El programa de COPE ha estado presente en algunos de los lugares más señalado de esta noche tan especial, como es la madrileña Carrera de San Jerónimo, cercana a la Puerta del Sol de Madrid, o la planta de Maternidad de un hospital, donde han nacido los primeros bebés de este 2022. También, a este especial de Nochevieja se han sumado dos de los rostros más conocidos del periodismo y de la música en nuestro país: Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE' y ganador de la última edición de 'MasterChef Celebrity', y Sergio Dalma, uno de los artistas más reconocidos de la industria musical en nuestro país.

Además, 'Apolo 22: Nochevieja Espacial' ha viajado también hasta la isla de la Palma, para conocer cómo sus vecinos despiden un año marcado por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que se apagó el pasado sábado 25 de diciembre. También, el especial de COPE ha conocido más detalles sobre algunos de los proyectos que marcarán los próximos meses, como es el de Miguel López Alegría, que será el primer español en tripular un viaje turístico al espacio en febrero de 2022.