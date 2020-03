Un cumpleaños durante la cuarentena: "Mejor no ir al Burger King, que te dan corona..."

El Francotirarock no descansa y, en estos días de cuarentena y confinamiento, sigue trayéndonos humor en tiempo de coronavirus junto al Pirata y su banda. Álex Clavero nos cuenta en Rock FM cómo ha sido el cumpleaños de su hija, cómo lo han vivido en casa y todas las cosas que te ahorras cuándo tienes que celebrar un cumpleaños encerrado por el COVID-19. Después de relatarnos la surrealista conversación de dos empleadas de supermercado sobre el coronavirus, el humorista vuelve a desatar las risas de todo el equipo con una anécdota desternillante.

“Ayer fue el cumpleaños de mi hija. Un añito tiene y ya la hemos castigado 20 días sin salir de casa”, comienza a contar el Francotirarock este viernes durante el programa. Y es que, como él mismo confiesa, la pequeña les mira “como diciendo”: “Si este va a ser el plan de vida, me voy a vivir con la abuela que tiene corral”.

CELEBRAR UN CUMPLEAÑOS CON EL DE JAZZTEL

“Da un poco de pena celebrar el cumpleaños, pero es tan pequeña que no se entera, aunque recibe más llamadas que un adulto. El año que viene le vamos a regalar un móvil y que las llamadas las coja ella, porque nos pasamos todo el día imitando su voz”, continúa el colaborador de Rock FM. “Llegó un momento que la niña nos tiró un juguete a la cabeza como diciendo: “Esa voz de gilip** no la tengo yo, yo no hablo así pelele'”.

Y es que es una situación que no se da solo para la hija del Francotirarock. Cumplir años estos días no mola, pero tiene cosas buenas: “Normalmente no te da tiempo a coger las llamadas de todo el mundo. Tienes que ir a trabajar o a hacer cosas. Pero ahora se lo vas a coger hasta a los de Jazztel”, comenta Clavero entre las risas de todo el equipo. “¡Llamas tú! Cuando te llegue el SMS diciendo que alguien ha intentado llamarte vas a llamar tú: “¿Para qué llamas? ¿Para rajar? Pues venga”. Vas a llamar a gente que no te ha llamado”.

UN CUMPLEAÑOS LLAMANDO A TODOS

El Francotirarock simula, además, una conversación por teléfono en un cumpleaños típico de cuarentena:

“Oye que es mi cumpleaños”

“¿Y tú quién eres?”

“No sé, ¿quién eres tú?”

“El de Jazztel, deja de llamarme ya”.

La conversación entre un teleoperador de Jazztel y un cumpleañero durante la cuarentena, por el Francotirarock

“MEJOR NO IR AL BURGER KING, QUE TE DAN CORONA...”

Pero las ventajas de cumplir años confinado no terminan ahí: “¿Cuántos triangulitos de sandwich te estás ahorrando hacer para que el niño celebre su cumpleaños? Que tu cocina parecía una fábrica de Doritos”. Incluso tiene la ventaja, señala Clavero, de no gastar dinero en algún lugar de fiestas de cumpleaños ni restaurantes: “Piensa la pasta que te estás ahorrando en el Burger King. Mejor no ir al Burger King, que está la cosa para que te den corona...”

Francotirarock: "Mejor no ir al Burger King, que igual te dan corona..."

“Seamos sinceros, una de las cosas más incómodas es que te canten el 'Cumpleaños feliz'. Imagínate por la videollamada. Unos tíos nos llamaron con sombreritos de papel, y encima lo cantan lento. Pero no podemos apagarlo, no tenemos escapatoria, estamos en un Skype Room”, apunta el humorista entre las carcajadas del equipo, que se encuentran separados mientras dura la cuarentena por el coronavirus.

“Piensa en lo que te vas a ahorrar, sin invitar, sin fiesta... Hay gente que se cree Neymar gastando. Que está el gestor cantando: “Y espero que no cumplas muchos más...”