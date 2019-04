Carlos Herrera, ahora también en Rock FM

Los oyentes de Rock FM están de enhorabuena. A partir del domingo 5 de mayo, descubrirán la cuidada cultural musical que posee Carlos Herrera, los temas que acompañan siempre en sus viajes al comunicador líder de la radio española. Al comunicador con más oyentes de la radio española según la 1ª Ola del Estudio General de Medios (EGM) 2019.



Los domingos a la hora del vermut, de 13 a 14h, Carlos Herrera desvelará cuáles son las canciones que forman parte de su vida y por qué motivo. Herrera estrena ‘Radio Carlitos Edición Deluxe’ en la única radio española donde solo se escucha el rock nacional e internacional más auténtico.

Carlos Herrera pinchará canciones de la década de los 60, 70, 80 o temas que acaban de salir al mercado porque su gusto musical es muy amplio. Durante 60 minutos, en ‘Radio Carlitos Edición Deluxe’ habrá hueco para baladas, soul, rock and roll… etc. Herrera desvelará también cada una de las intrahistorias que acompañan a las canciones o al momento en el que sus autores las crearon.



Un cajón desastre musical que se ajusta perfectamente a la personalidad polifacética del comunicador mejor valorado de la radio española. “Será un viaje apasionante en el que el oyente solo se tiene que dejar llevar. Solo necesitará unos buenos auriculares”, apunta Carlos. Así, Herrera rebuscará en su iPod piezas en las que no faltarán por ejemplo temas de Bruce Springsteen, Bee Gees o Fito y Fitipaldis. La banda sonora que ha acompañado al comunicador durante sus más de 40 años de trayectoria profesional. Además, interactuará con los oyentes a través de un correo electrónico donde sus seguidores podrán dejar sus sugerencias.