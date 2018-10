Actuación de Matt Simons en CADENA 100 Por Ellas 2018

Espectacular la acogida que ha tenido Matt Simons nada más subir al escenario. El californiano, ha decidido hacer una parada en su gira europea para colaborar en una noche tan emotiva como supone CADENA 100 Por Ellas.

Tras recoger el testigo de Luz Casal, el artista ha sido el primero del panorama internacional en subirse al escenario en este concierto tan especial, en el que todos hablan un mismo idioma: el de la esperanza y la solidaridad.

El artista comenzaba su actuación con ""Catch & Release", una canción que escribió pensando en su mujer y que habla de amor e invita a vivir "haciéndolo bien". Este espíritu se ha contagiado a todo el auditorio, que ha protagonizado los primeros bailes de la noche.

Como segunda y última pieza de su repertorio, el de Palo Alto ha optado por "We Can Do Better", incluida en el álbum homónimo que vio la luz en 2014.

Nieto de cantantes de ópera, no sorprende que a Matt Simons le baste poco más que un garaje para dar salida a toda su producción artística.