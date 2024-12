Ábside Media crea una guía ética para la integración y el uso responsable de la IA Generativa

La inteligencia artificial ha alterado de manera significativa las relaciones económicas y los comportamientos sociales. Los desarrollos en torno a esta tecnología no están teniendo un crecimiento lineal, sino exponencial. El lanzamiento público de ChatGPT-3 se produjo en noviembre de 2022 y en 2023 la aplicación ya contaba con más de 100 millones de usuarios. Entre ellos, los redactores de medios de comunicación. La IA se está incorporando a las redacciones como un elemento disruptivo y se valora su eficiencia para la creación de contenidos parcialmente automatizados. Esta integración de la IA en la práctica periodística tiene implicaciones, por ejemplo, en la producción, distribución y consumo de contenidos. Por este motivo, el Consejo de Administración de Ábside Media, grupo multimedia que agrupa en una estructura común a los medios que han nacido de la iniciativa de la Iglesia en España (COPE, CADENA 100, RockFM, MegaStarFM y TRECE), ha aprobado una guía ética para la integración y el uso responsable de la misma en la compañía.

Un documento vivo articulado en 9 principios

La IA Generativa puede ser una aliada en la medida en que posee un gran potencial para complementar y mejorar las capacidades periodísticas. Con este escenario de fondo, Ábside Media toma como punto de partida que “cualquier contenido que, total o parcialmente se elabore por medio de inteligencia artificial, deberá cumplir con la regulación dictada por las instituciones europeas (Reglamento 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 13 de junio de 2024). De la misma manera, deberá cumplir con las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión en un escenario sin IA y deberá estar alineada con la línea editorial, los fines, los valores y el código de conducta deontológico/ético de Ábside Media”.

La guía para la integración y uso responsable de la IA Generativa estará alojada en la intranet de la compañía, en su web institucional y se articula en 9 principios. El primero, el principio de equidad, por el que la compañía se compromete “a que el desarrollo y uso de la IA contribuyan a crear una sociedad justa y equitativa, evitando en todo caso, que se produzca cualquier lesión de los derechos fundamentales (por ejemplo, la libertad de expresión, la no discriminación, el respeto a la vida privada y familiar, la protección de datos de carácter personal, etc.)”. A él se suman el principio de transparencia sobre su grado de utilización; el principio de autonomía por el que se defiende que su uso “debe asistir y mejorar la productividad; nunca reemplazar el criterio periodístico o reducir su responsabilidad en la toma de decisiones.

Su utilización debe estar sujeta a un control y a una supervisión humana durante todo el proceso”; el principio de confianza, el de responsabilidad, el de seguridad que evite el acceso externo a datos propios, el principio de escucha y reparación con la audiencia, el principio de inclusión y accesibilidad y el de sostenibilidad y coeficiencia “teniendo esta tecnología como un aliado para trabajar por un futuro más sostenible para nuestro planeta”.

En opinión del director de Transformación, Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios de Ábside Media, Andoni Orrantia, “la IA Generativa se ha convertido en una palanca de transformación con la dimensión que vivimos hace 30 años con la llegada de los primeros medios digitales. Nos encontramos en un momento en el que esta tecnología reclama un nivel de reflexión profunda dentro de la profesión y la distinción entre las tareas críticas, las esenciales y las mecánicas porque esta tecnología disruptiva va a modificar profundamente nuestras dinámicas profesionales. En este sentido, lejos de planteamientos apocalípticos, debemos detectar cómo la IA crea valor para la compañía, para nuestros accionistas, nuestros equipos, nuestra audiencia y nuestro producto. Estamos ante un documento vivo porque la realidad es cambiante. Hemos analizado durante un año otras experiencias internacionales. Esta guía es una decisión deliberada porque una de las particularidades transformadoras de la IA Generativa tiene que ver precisamente con la esencia ética de nuestro trabajo periodístico. Creíamos que era vital transmitir, antes de una instrucción técnica sobre las herramientas, una responsabilidad respecto de sus posibles efectos”.

UN DEBATE GLOBAL

El informe World Press Trends Outlook 2023, publicado en el mes de octubre de 2023 por WAN-IFRA, revelaba que el 46% de los editores encuestados ya estaba experimentando con IA Generativa en las redacciones, aunque solo el 28% tenía un marco claro para su uso. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, gran parte de esta transformación está ocurriendo de manera no estructurada, posiblemente a través de iniciativas individuales o equipos pequeños.

El documento de la WAN-IFRA no es el único que ha puesto luz sobre el uso de la IA Generativa en las compañías de comunicación. El pasado mes de enero, el informe Journalism, Media and Technology Trends and Predictions 2024 de Reuters Institute cifraba la prioridad que otorgaban los ejecutivos encuestados para integrar la IA en los medios. El 56% la fijaba en la automatización de contenidos; el 37% en la distribución de los mismos, el 28% en la creación y el 27% en la monetización. Solo el 16% reconocía poseer directrices de uso o un responsable de área.