Raquel Caldas, a su madre: “Por todo lo que hiciste y sigues haciendo, gracias mamá. ¡Feliz Día de la Madre!”

Raquel Caldas presentadora junto a Ana Samboal de ‘La Lupa de la mañana’ en TRECE, recuerda con cariño en este Día de la Madre algunos de los momentos en los que jugaba con su madre.

Cuenta Raquel que “de pequeña, la verdad, es que era una niña muy movida, era muy lagartijilla, no paraba quieta. Me encantaba practicar todo tipo de deportes, jugar al tenis, ir a la nieve. Mi madre jugaba conmigo, mi padre también porque no me estaba quieta”.

Y precisamente con el deporte recuerda Caldas uno de los divertidos momentos que pasaba junto a su madre. A Raquel le encantaba la gimnasia rítmica “competía y estaba tan emocionada que cuando volvía a casa de las clases de gimnasia rítmica, allí que ponía yo a mi madre a hacer gimnasia conmigo. Le decía: ‘mamá, tú la profe’; y quitábamos el sofá, la mesa, la alfombra… Ella se tiraba al suelo, intentaba hacerlo todo para hacerme caso y bueno pues, en fin, salía lo que salía”.

Este no es más que uno de los muchos recuerdos de Raquel con su madre, a quien en este día tan especial le manda este mensaje de agradecimiento y amor para felicitarla: “por estar siempre ahí, cuando era pequeña, cuando era mayor, cada día. Y por todo lo que hiciste y sigues haciendo, gracias mamá. ¡Feliz día de la Madre!".