Así nació "Un mismo corazón", la nueva canción de Marta Sánchez

Marta Sánchez está inmersa en el lanzamiento de su nueva canción "Un mismo corazón". Así se lo ha contado a Antonio Hueso en una nueva edición de "TRECE te acompaña". La artista explica que "no he parado, llevó tres semanas entre cantar la canción, grabarla con el teléfono, el vídeo, en el que, además, se ha involucrado mucha gente, sanitarios, trabajadores del supermercado. Ha sido muy laborioso". Como curiosidad, en este el vídeoclip del tema en el que aparecen multitud de rostros populares podemos ver de nuevo juntos a David Bisbal y Chenoa y a Paula Echevarría y David Bustamante.

Pero, ¿Cómo nace la canción? Marta Sánchez explica en TRECE que "tenía una base, la melodía me vino muy fluída". La cantante destaca que el hecho de trabajar desde casa ha supuesto que los arreglos del tema sean distintos. Sin embargo, para Marta Sánchez, estos cambios a los que nos obliga la situación actual, "también tiene su lado bonito, el ver que no necesitamos de tanto artilugio. Cuesta pensar que nos veamos en otra igual, espero que no".

Pero, junto a "Un mismo corazón", Marta Sánchez tiene otro proyecto en camino. Se trata de un nuevo tema "muy movido" que se llama "Brillar". "La hemos hecho Carlos Toro, Pablo Chando y yo. La hicimos antes de que pasara todo esto y la letra viene al pelo porque dice “tras la oscuridad vuelvo a brilar”. Junto a sus propias canciones, la artista está colaborando en otras iniciativas como una nueva versión de "Pongamos que hablo de Madrid" de Joaquín Sabina y acciones solidarias con ONG de México e Italia.

La trayectoria de Marta Sánchez nos lleva varias décadas atrás, desde sus comienzos en "Olé, olé". Precisamente, de esta etapa la cantante recuerda con Antonio Hueso uno de los momentos más recordados, la actuación en la Guerra del Golfo donde el grupo interpretó "Soldados del amor". Sánchez echa la vista atrás en TRECE y bromea sobre como "para salir en Abu Dabi tuve que cubrirme el pelo porque me decían que era demasiado rubia."

Para terminar una mirada al futuro ¿Qué hará Marta Sánchez cuando retomemos la normalidad? "Lo primero que quiero es ver a mi madre, y felicitarla por los optimista que ha sido todo este tiempo, ver a mis amigas, y dar muchos paseos en libertad".