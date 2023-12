TRECE al Día, 07 de diciembre de 2023

Hoy en TRECE al Día hablamos del camino hacia la quiebra que está siguiendo Correos, con Juan Manuel Serrano a la cabeza, amigo del presidente Pedro Sánchez. Bruno Pérez, periodista de ABC comenta que "lo que dicen las cifras es que desde que empezó la gestión de Serrano, las pérdidas se acumulan. Hablamos de pérdidas de mil millones de euros". Estas pérdidas, lamenta Pérez, posiblemente avoquen "a la necesidad de un auxilio financiero por parte del Estado más pronto que tarde"





También ponemos el ojo en las últimas bajas del Partido Socialista. Entre ellas se encuentra la salida de Encarnación Salamanca, Concejala del PSOE en Arganda del Rey. Salamanca critica que no está de acuerdo "con lo que está pasando ahora mismo en el PSOE, llevo bastante tiempo sin acudir a actos del partido. Me he ido alejando llegando a la conclusión de que no quiero estar ahí"





Además, en TRECE al Día hablamos de la mejor semana de todo el año en cuanto a estrenos de cine se refiere. Este jueves, las salas de cine proyectan los estenos que tendrían que proyectarse el viernes por el festivo del día de la Inmaculada. Conocemos la cartelera de esta semana.





