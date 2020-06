Operación Bikini "post confinamiento"

Durante el confinamiento ha cambiado nuestra rutina y nuestra actividad física. Ahora, muchos son los que buscan soluciones rápidas para recuperar la figura. Pero, hay que tener cuidado porque las dietas miliagro no existen y pueden tener un efecto yo-yo. En "TRECE al día", hablamos con Elena Pérez, bioquímica experta en Nutrición, quien explica que al cambiar los hábitos "hemos tenido que gestionar la alimentación, volver a cocinar, hemos abusado de los fritos, hemos hecho bollos". La pregunta es ¿Y ahora qué? Elena Pérez recomienda huir de las dietas milagro porque son totalmente desequilibradas, que sólo tienen como objetivo bajar de peso. Pero no vale todo para adelgazar, porque si junto a la grasa, bajamos la masa muscular, viene el efecto yoyo y tenemos una acumulación superior de grasas". Elena Pérez recuerda que los hábitos saludables no son incompatibles con "comer rico".

Últimamente, a través de las redes sociales se ha puesto de moda el ayuno durante largos periodos de tiempo. Sobre esa tendencia, la bioquímica señala que "este tipo de hábitos no se pueden mantener en el tiempo, y puede provocar que después de tantas horas sin comer lleguemos con tanta ansia que la forma de comer después sea totalmente descontrolada. Es cierto que nos puede ayudar a controlar los niveles de glucosa. Lo correcto es adquirir buenos hábitos de alimentación para no tener siempre la sensación de estar 'a dieta' .

Otra realidad es la de aquellos que durante el confinamiento han aumentado su actividad deportiva. Sobre esa cuestión Elena Pérez explica que " lo normal es incorporar a nuestra rutina un ejercicio moderado y recuerda que hay tres pilares de la salud (el pensamiento, el alimento y el ejercicio) por lo que recomienda ir progresivamente, y mantener la actividad deportiva en el tiempo y cambiar nuestra alimentación".