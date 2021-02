Manos Unidas pide en TRECE contagiarse de solidaridad: “El hambre es una pandemia permanente en el mundo”

Manos Unidas estrena Campaña, la número 62; los mismos años que han pasado desde que en 1959 las mujeres de Acción Católica lanzaran la primera campaña contra el hambre. Se trata de una nueva acción en la que nos recuerdan que, más allá, de la pandemia del coronavirus, en el mundo existen otras pandemias a las que, desgraciadamente, no prestamos atención a pesar de que afectan a cientos de millones de personas en el mundo y que son consecuencia de las enormes desigualdades. Crean un abismo entre los países y las sociedades más ricas y las más empobrecidas.

Los datos son claros y hablan por sí solos: el hambre afecta a más de 690 millones de personas en todo el mundo. Como consecuencia de la pandemia, se estima que la cifra puede incrementarse a más de 800 millones de personas. Además, en el mundo existen 1.300 millones de personas afectadas por lo que se conoce como pobreza multidimensional: falta de acceso al agua, a la sanidad o a la educación. El 10% de la población mundial, 736 millones de personas, padecen pobreza extrema y sobreviven cada día con ingresos menores a 2 euros. Son 2.200 millones de personas las que se ven privadas de acceso al agua potable para beber y cocinar.

Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas, ha explicado en ‘TRECE al día que, con esta campaña, “tratamos de evitar que la crisis del coronavirus haga olvidar el resto de problemas, de crisis que hay en el mundo. Hay casi 800 millones de personas que pasan hambre crónica en el mundo. No es una mera estadística, tiene detrás personas, seres humanos, rostros. Nosotros podríamos estar ahí”.

El nombre con el que se ha bautizado esta acción no es casual. Como explica Clara Pardo, “damos la vuelta a la palabra contagio, que se haga nuestra misión y trabajo, un contagio bueno, contagiar solidaridad para acabar con el hambre, transmitir esperanza. Entre todos juntos seremos capaces de luchar contra esta crisis y pandemia permanente que es el hambre”.

Manos Unidas recuerda que “vivimos en un mundo global en el que nadie, por muy poderoso que sea, es inmune a una crisis como la actual” y añade que “siempre hay unos colectivos de población para los que una pandemia como la del coronavirus puede afectar de forma más dura: las personas refugiadas, los migrantes, los trabajadores en condiciones precarias, las minorías étnicas y tribales, niños, ancianos o mujeres”.

Precisamente estos son los colectivos sobre los que Manos Unidas trabaja han volcado gran parte de sus esfuerzos en 2020, año en el que Manos Unidas asegura ha destinado casi 3,4 millones de euros para hacer frente a las necesidades urgentes de emergencia que han traído consigo la pandemia y las medidas de confinamiento. Son 132 proyectos que han servido de ayuda a 1,9 millones de personas absolutamente vulnerables.

Por ello, Manos Unidos pide la solidaridad de todos a través de ‘TRECE al día’, “porque más allá de nuestras fronteras, en esas periferias a las que siempre alude el papa Francisco, el drama del hambre y la pobreza. No podemos permitir que la pandemia de coronavirus haga que caigan en el olvido los millones de personas que viven en una crisis permanente de hambre y pobreza”.

El voluntariado, clave para la acción de Manos Unidas

Una de las señas de identidad de Manos Unidas es el voluntariado. La organización cuenta con casi 6000 voluntarios repartidos por toda la geografía española y en la sede de sus servicios centrales. Esta cifra se incrementa hasta los 15.000 en determinados momentos del año que coinciden con la realización de las principales actividades.

La labor de estas personas en Manos Unidas abarca todas las áreas de trabajo, desde la presidencia, hasta el apoyo puntual en la época de la Campaña anual, y permite que la Organización de la Iglesia católica en España pueda destinar, cada año, el 90% de sus ingresos a las tareas de sensibilización y a la financiación de proyectos de desarrollo.

“Una de las señas de identidad de Manos Unidas es la austeridad. Somos la ONG de voluntarios, es lo que permite que nuestros gastos de administración sean tan bajos. Ser voluntario es sellar un compromiso de trabajo con la organización. Es un orgullo y una suerte que me permite devolver todo lo que he recibido para trabajar hacia un mundo menos desigual”, asegura Clara Pardo, la presidente de la organización.

Victoria Braquehais es misionera en Camerún. “La imagen del bidón es impresionante, la tengo grabada en los ojos de la vista y del corazón. Muchas niñas no están escolarizaras porque tienen que ocuparse de las tareas de la casa y lo primero es ir a buscar el agua. Muchas padecen problemas de espalda porque tienen que hacer varios viajes de hasta 5 kilómetros cargando bidones de agua. Hay una gran mortalidad infantil por culpa del agua inexistente o en mal estado. Se paralizan actividades, no se puede fabricar pan, huertos familiares, impide muchas actividades que es un mínimo para una vida digna”.

“Es enormemente difícil aprovechar la tierra porque está muy ligado al agua. Detrás de las cifras hay personas siempre, es una realidad que vivo muy de cerca. En Camerún los movimientos migratorios tienen mucho que ver con la falta de agua. Con Manos Unidas hemos invertido 5,1 millones de euros en 110 proyectos de agua, es una maravilla. En África hay 300 millones de personas sin acceso a agua potable. Entre todos, vamos cambiando esta dura realidad con ese contagio de solidaridad que nos permita acabar con la pandemia de la pobreza y del hambre”.

En clave de música y solidaridad, desde ‘TRECE al día’ se han referido a ‘La noche de Cadena 100’, el evento benéfico que destina parte de los beneficios a proyectos de Manos Unidas. Javi Nieves, comunicador de CADENA 100, ha visitado múltiples proyectos junto a Mar Amate. En ‘TRECE al día’, ha recordado Dantokpa: “Es el mercado más grande de África, se puede encontrar de todo, lo más duro y lamentable es ver cómo se produce la compraventa de niños. Se compran por un precio de 9 euros. Es tremendo. La realidad es durísima, la más dura que he visto en mi vida. La labor de Manos Unidas allí es absolutamente encomiable. Si no lo hacen ellos, no sé si alguien lo haría”.

¿Cómo se puede colaborar con Manos Unidas en su campaña “Contagia solidaridad para acabar con el hambre”? Bien a través de su página web, mediante un bizum con el código 33439 o incluso llamando al 900 811 888. Bien contagiados de solidaridad y deseando que la campaña de este año sea todo un éxito, y con un mensaje de agradecimiento a todas las personas que forman parte de Manos Unidas, finalizaba el espacio.