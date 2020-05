José Luis Pérez: "Me preocupa que se suba la temperatura a una sociedad que ya está como una olla a presión"

José Luis Pérez, presentador de "Trece al día", ha charlado este martes con siete de los espectadores de su programa en un café virtual en el que ha abordado temas como la actualidad política, la situación de los medios tradicionales y las fake news. Para Pérez, es preocupante que el 75% de la gente se informe a día de hoy a través de redes sociales y buscadores de noticias. "Hace unos años se pensaba que esto nos iba a dar una libertad absoluta e iba a democratizar la información, pero se está convirtiendo en casi todo lo contrario: la gente busca sólo noticias que les hacen reafirmar las ideas que ya tienen de antemano", ha dicho. Por eso, el presentador de "Trece al día" cree que sólo los buenos medios tradicionales "ayudarán a discernir entre qué es fake news y qué no" y aboga por "recuperar la confianza de la ciudadanía".

En ese aspecto, José Luis Pérez cree que las redes sociales están ayudando a que suba la temperatura en una sociedad que ya está como una "olla de presión". "Es una situación preocupante, me da miedo de que todo pueda estallar". En clave política, Pérez no se atreve a aventurar qué va a pasar con el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. "Sánchez va a intentar por todos los medios cumplir con la legislatura", es lo único que ha dicho. Además, ha contado que la ministra Calviño tiene un cabreo considerable por las continuas afrentas de su compañero Pablo Iglesias. "Ella no comparte muchas de las cosas que se han venido diciendo por parte de Iglesias. Ella no sólo mira por el interés general, sino también por su interés personal. Tiene muy buena carrera en Bruselas y su carrera se puede ver afectada", ha dicho.

Por último, Pérez ha dicho que siempre se ha visto seducido por el mundo de la radio pero también se siente a gusto frente a una cámara. "Lo importante es saber comunicar", ha concluido.