Isabel Núñez, celadora: "Estamos cansados y decepcionados, pedimos respeto, no aplausos"

La celadora Isabel Nuñez ha estado en ‘TRECE al día’ tras hacerse viral en redes sociales por una foto en la que mandaba una peineta a los irresponsables frente al Covid, muestra de su indignación.

“No es un gesto bonito pero somos seres humanos, hay veces en las que no podemos más y ver tanto descontrol te indigna y te sale el gesto por la frustración” ha dicho. Y señala que la gota que colma el vaso fue una noche muy mala en la que se encontraba en la sala covid y llegó una ambulancia del 061 y les notificaron que se trataba de un asistente a una boda que se encontraba grave y se lo habían encontrado en el portal de su casa diciéndole que no podía estar en su casa por la posible tentación de que pudiera salir de su casa para seguir contagiando, relata que “era una situación esperpéntica porque no sabían dónde lo iban a meter si ya estamos colapsados, es increíble que no tengamos capacidad de autocontrol para saber que tenemos que parar esto”.

Isabel manda un mensaje a los jóvenes que no cumplen con las medidas sanitarias: “No solo se juega a coger el Covid, ésto está teniendo un efecto devastador en la sanidad pública, el Covid lo acapara todo y todos somos pacientes y ese joven puede tener mañana un accidente en moto, por ejemplo, y va a necesitar ser atendido rápidamente y adecuada. El covid está teniendo muchas repercusiones, por ejemplo, en mi hospital en UCI hace unas semanas teníamos a 2 solo y ahora a 11, si se empiezan a liberar las UCI podemos empezar a tener intervenciones quirúrgicas, las plantas se liberan, y además hay más enfermedades aparte. Es normal que los jóvenes quieren salir y pasarlo bien pero de qué sirve si van a cerrar los negocios porque vamos a estar de nuevo en plena pandemia, tenemos que pensar que hemos pasado este tiempo con terrible pandemia, estábamos viendo la luz y podíamos haber hecho una desescalada más tranquila en vez de llegar a este colapso sanitario”.

La celadora ha recalcado en voz de todos los sanitarios que “estamos cansados, y sobre todo, decepcionados porque no hemos pedido que nos aplaudan por hacer nuestro trabajo pero ahora sí que pedimos que nos respeten y que nos dejen cumplir con nuestra labor”. Y ha afirmado que no ha tenido vacaciones en el último año y medio sino días sueltos, y espera coger alguna quincena de septiembre, esperanzadora Isabel.

“Esta pandemia ha sido horrible y fea, a veces los pacientes solo te tenian a ti, en el sentido de que los pacientes estaban solos, estamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones complicadas y con enfermos pero esto ha sido muy difícil y duro, hemos pasado de tener a los abuelos de la primera ola a ahora que tenemos pacientes jóvenes en UCI”.

Finalmente, Isabel ha querido terminar recordando que “hoy se cumple un año del 16 de julio del año pasado en el que los sanitarios salimos a la calle porque nosotros al principio de la pandemia no se nos reconoció personas de riesgo y éramos nosotros quienes teníamos que desplazarnos al mortuorio y no teníamos derecho de la EPI, es un hecho muy grave y me siento orgullosa de mi categoría, nos apañamos con bolsas de basura y ahí estábamos”.