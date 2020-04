Ester Palma, misionera en Corea del Sur: "En Corea se atajó muy pronto la pandemia y se ha jugado con el factor tiempo y con un sistema sanitario muy preparado desde el 15 de enero"

Ester Palma es misionera en Corea del Sur y explica en "TRECE al día" la situación que se vive en el país. "Tenemos sólo 8 casos en todo el país, dos de ellos son personas que venían de Inglaterra. Se está haciendo un férreo control en el aeropuerto con todos los que vienen de fuera, estamos muy cerca del final y creemos que en dos semanas, estaremos ya en el caso cero. Es un momento de esperanza y de decir que ha merecido la pena todos los esfuerzos que se han hecho." Ester explica que hoy ha sido la primera misa en dos meses. "Ha sido muy emocionante. Se han tomado muchas medidas de precaución, nos daban gel desinfectante y teníamos que apuntar nuestro nombre para en el caso de que se dé algún positivo puedan tener un control y localizarlas. Nos hemos sentado un banco sí y otro no, era obligatorio llevar mascarilla, y cuando nos han dado el cuerpo de Cristo no respondíamos Amén, simplemente lo recibíamos. Había la mitad de personas que suele haber, en este momento no hay obligación de acudir a misa por motivos de seguridad. Había un ambiente de alegría por volver a estar en comunidad. Se rumorea que ahora habrá personas a las que les cueste volver y habrá que hacer un trabajo para incentivarlas a que vuelvan a la comunidad, pero es lo normal".Sobre las medidas que se están tomando en el día a día, explica que "se mantiene el uso de mascarillas, hay gel en todas martes, se continúa con el teletrabajo, los colegios no han reanudado las clases, se piensa que quizá a mitad de mayo vuelvan los alumnos más mayores que se preparan para la Universidad, pero no se sabe si los pequeños y medianos volverán este trimestre. Hemos tenido elecciones el 15 de abril, y se temía el repunte de casos, pero el que no se haya producido le da a la gente sensación de seguridad y de normalidad. No ha habido confinamiento. Lo que ha contenido los casos han sido otras medidas como los test o el aislamiento de los enfermos y personas que habían estado en contacto con ellos. En Corea se at