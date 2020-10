Economista alemán: "En España hay una confusión generalizada y, sobre todo, no hay un liderazgo de verdad"

Jürgen B. Donges, economista alemán y profesor emérito de economía política en la Universidad de Colonia, analiza en 'TRECE Al Día' la visión alemana de nuestro país y cómo la pandemia ha afectado a la reputación de la “marca España”. El economista alemán declara que: "Vemos que en España hay una confusión generalizada, cada uno va por su camino, no hay unidad de criterio y, sobre todo, no hay un liderazgo de verdad".

El profesor de economía política explica que: “Hoy hemos oído a Angela Merkel contando que va a pasar en noviembre en Alemania, le han sobrado cinco minutos para decirlo todo, ustedes tienen un presidente que habla una hora sin decir nada y no hay un criterio, no se sabe concretamente a que atenerse, eso crea confusión y es fatal para crear la certeza que necesita la economía española para salir de la recesión de una forma airosa”. El economista Jürgen B. Donges expone que: “Lo que no queremos en Alemania es llegar a un estado de emergencia porque entonces las medidas tendrían que ser mucho más severas, aquí nunca hemos tenido confinamiento, ni si quiera en marzo y abril”.

Alemania es el segundo país emisor de turistas, después de Reino Unido. En 2019, alrededor de 11 millones de turistas alemanes visitaron España haciendo un gasto de aproximadamente 11.7 millones de euros. En la situación en la que estamos viviendo se teme por el turismo internacional, no sólo ahora sino en un futuro. El economista alemán justifica que: "Los alemanes hemos cambiado nuestro modelo de hacer turismo a turismo nacional, el problema no es que uno vaya a Canarias y se contagie, el problema es que cuando vuelven tienen que hacer 14 días en cuarentena".