Economía frente a salud: los expertos analizan en TRECE qué debería priorizar el Gobierno esta Navidad

Daniel López Acuña, ex directivo de la OMS, y José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería, debaten en 'TRECE Al Día' la utilidad de las restricciones tomadas por el Gobierno de cara a Navidades, la importancia de éstas para disminuir el número de contagios y, por otro lado, lo perjudiciales que son para la hostelería.

Por un lado, Daniel López Acuña, ex directivo de la OMS, expone que las medidas tomadas son “medidas de sentido común desde un punto de vista epidemiológico, es lo que todos los países del mundo se tienen que plantear para poder controlar la transmisión mientras tengamos una incidencia alta y un riesgo alto de disparar una tercera ola si no tomamos estas medidas restrictivas”.

“Tenemos que entender que o reducimos las interacciones grupales o vamos a volver a los escenarios que tuvimos en marzo, junio o a esta segunda ola”

El ex directivo de la OMS justifica siendo directo que: “Hay un límite en la reconciliación de una lógica y la otra, yo me solidarizo totalmente con todas las personas de la hostelería y otras ramas de la actividad comercial que han visto impactada sus actividades ante un proceso como esta pandemia, no hay lugar a dudas de que todo lo que podamos hacer en términos de ayudas para estos sectores que se han visto afectados deben hacerse y es importante que los poderes públicos vayan en ese dirección”. Pero también, afirma el epidemiólogo, “tenemos que entender que o reducimos las interacciones grupales, que son las que desatan la infección, mientras no tengamos una vacuna o vamos a tener una situación en la que vamos a volver a los escenarios que tuvimos en marzo, junio o a esta segunda ola que estamos viviendo”.

Por otro lado, José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería, señala ante las restricciones para las Navidades que: “Lamentablemente va a suponer un roto importantísimo, se acabarán prácticamente la totalidad de las fiestas navideñas en la hostelería, las comidas y cenas de empresas, de grupos o colectivos, la restricción de máximo 6 personas lo limita todo, y en cifras estamos valorando que nos va a costar 6 mil millones de euros, todo sea por que la pandemia pase pronto, pero hay que reclamar inmediatamente a las autoridades de nuevo que a la gente no se las puede arruinar”.

"Estamos valorando que las restricciones en Navidades nos van a costar 6 mil millones de euros"

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería expone como solución que “se repliquen los modelos de funcionamiento de Madrid, Mallorca o Extremadura dónde se ha podido perfectamente rebajar esa curva notablemente permitiendo que la economía y la salud vayan de la mano y no han cerrado la hostelería frente a otros territorios dónde se está arruinando la totalidad de la hostelería desde la gratuidad absoluta”. José Luis Yzuel afirma que: “Lo que hay que hacer es replicar las acciones que llevan de la mano la actividad empresarial y la salud” y que, a partir de ahí, “sabemos que hay que mantener distancias y hacer las mesas pequeñas lo que va a impedir que ningún grupo o colectivo haga reservas para comidas y cenas”.