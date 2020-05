Boticaria García, en TRECE: "Parece que ahora no queremos usar mascarillas"

Boticaria García, nuestra boticaria de cabecera en 'Trece al Día', ha estado en el programa de este lunes para explicar algunos consejos para luchar contra el coronavirus, dando respuesta a las 123 preguntas que recoge en su libro y que ha sido redactado con las preguntas que le han transmitido sus seguidores a través de las redes sociales.

En este sentido, Marián García ha explicado en TRECE que le han preocupado mucho algunas imágenes vistas en las principales ciudades de nuestro país durante estos primeros días de desconfinamiento: "Me preocupa. Yo vivo en el centro de Madrid y el espectáculo que me encontré era muy complicado. Muchos amigos quedaron en pandilla para reencontrase. Pero una de las cosas que más me han preocupado de estos primeros días de desconfinamiento es el gran número de corredores que hay en ciudades como Madrid sin usar mascarillas y soltando el 'rebufo' a todas las personas que pasaban por su lado. Creo que se tienen que tomar medidas al respecto, como habilitar zonas porque puede ser un gran peligro paras las personas que circulan por la acera".