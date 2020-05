Almas, Cerró su restaurante y comenzó a preparar comidas para monjas de clausura

En la sección de "Almas" de "TRECE al día", en la que descubrimos historias humanas con un perfil solidario, conocemos la historia de Dary, una mujer que trabajaba en dos restaurantes que se vieron obligados a cerrar debido a la criis de coronavirus. En ese momento, decidió hacer algo por los demás y tras ver un anuncio en redes sociales comenzó a trabajar como cocinera en un Monasterio de Clausura.

Dary explica "no me quería ir, pero ha sido un remplazo y ha durado lo que tenía que durar. Me han ayudado muchísimo". Dary cuenta en TRECE que las religiosas eran de media clausura, pero que no podía verlas. "Me decían las auxiliares que estaban muy triste, y que poco a poco se iban recuperando. Pensé en algún modo para comunicarme con ellas. Tenía unos azucarillos en los que venían unos mensajes, y lo que hacía era pegárselos al plato o al vaso de plástico. Veían los mensajes y los querían guardar, se ponían muy contentas."