La visión del vicepresidente de la Internacional Socialista sobre el PSOE de Sánchez: "Se ha ido demasiado a la izquierda"

El Partido Socialista cuenta los días para la llegada de su 41º Congreso Federal en Sevilla y lo hace bajo la atenta mirada de las últimas informaciones que salpican directamente a su Gobierno. Desde las primeras filas del partido, incluido el propio Presidente del Gobierno, siguen insistiendo en "los tres años que quedan de legislatura" y que "agotarán" con Pedro Sánchez al frente de la Moncloa. Restan importancia a las declaraciones de Víctor de Aldama, donde señala a hasta 6 ministros, que presuntamente podrían haber recibido dinero dentro de la trama del 'caso Koldo', o también la imputación de su fiscal general, Álvaro García Ortiz por el Tribunal Supremo. De todo esto, desde el PSOE evitan contestar, aunque desde el partido y fuera de España se empiezan a escuchar voces críticas. Es el caso del vicepresidente de la Internacional Socialista quien ha asegurado en 'Trece Al Día' que el "PSOE se ha ido demasiado a la izquierda".

Críticas internas a Sánchez desde la Internacional Socialista

¿Cómo ven desde fuera de España las informaciones que salpican directamente al Partido Socialista? Samuel Doria Medina, vicepresidente de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, ha explicado en 'Trece Al Día' que el concepto de "socialdemocracia" de su partido ha cambiado. "Compartimos la socialdemocracia de Felipe González, pero con Pedro Sánchez tenemos diferencias, también en materia económica", asegura. Además, sostiene que, en su opinión, el PSOE "se ha ido demasiado a la izquierda, con González gobernaba para todos y ahora no es así".

El vicepresidente de la Internacional Socialista se encuentra en Madrid y, en el día de hoy, se ha reunido con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "Mi partido dentro de la Internacional Socialista, está más cerca del pensamiento económico del PP, y por eso he querido buscar una relación con los populares".

Sobre si se va a reunir con Pedro Sánchez, Medina confirma que "no ha pedido una reunión" con el presidente del Gobierno. "No lo tengo previsto durante mi estancia. Cuando he estado con él, sí le he expresado mi preocupación por las diferentes posturas que tiene el ejecutivo español con Bolivia. Hay visiones y visiones", explica.

"Escasa claridad" del Gobierno de España con el resultado electoral en Venezuela

Una de los puntos más críticos por el vicepresidente de la Internacional Socialista reside en la "escasa claridad" del ejecutivo de Sánchez con respecto a los últimos comicios de Venezuela. "Con Pedro Sánchez somos críticos de su relación con Venezuela, con ciertos gobiernos latinoamericanos que no respetan la democracia, con esa falta de claridad respecto a lo que sucede aquí. Preocupa porque da la imagen de que España estaría de acuerdo con ese tipo de gobiernos", reitera.

Preguntado por su relación con el también presidente de la Internacional Socialista, Samuel Doria considera que es "difusa, poco clara". "Los que somos demócratas hemos apoyado a María Corina Machado y hemos condenado lo que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro con absoluta claridad. El hecho de que España no haya tenido esa meridiana claridad en este caso es lo que preocupa", sostiene.

Añade que "Sánchez es el presidente de la Internacional Socialista", pero que "eso no significa tener la misma visión". Medina recuerda que hay muchos partidos dentro de la Internacional, y que, "lo que hay que tener es la misma madurez democrática".

¿Ola de nervios dentro del PSOE?

El Partido Socialista llega a su 41º Congreso Federal en Sevilla con los presuntos casos de corrupción como telón de fondo. La declaración voluntaria de Víctor de Aldama ante el juez donde señaló con nombres y apellidos hasta a 6 ministros del actual ejecutivo de Pedro Sánchez o la citación como testigo del Tribunal Supremo al secretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, han marcado la agenda del ejecutivo para los próximos días. Precisamente, este último acontecimiento ha provocado una nueva crisis interna dentro del partido. Desde la Moncloa siguen manteniendo su guion inicial: los pantallazos que contienen los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, donde confiesa dos delitos con la Hacienda Pública, ya estaban publicados en los medios de comunicación y no fueron filtrados por el Fiscal General. Algo a lo que el propio Lobato ha contestado afirmando que se está construyendo una "campaña interna" dentro de su partido en la que se está ejerciendo un "linchamiento" contra él.